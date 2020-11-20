Kampüste sahipsiz sonbahar güzelliği

Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsünde sonbaharın gelmesiyle birlikte sararmış ve yere dökülen sarı yapraklar kartpostallık görüntüler oluştururken, Covid-19 nedeniyle kampüste öğrencilerin bulunmaması bu güzelliğini tatsız bıraktı.

Yunus Emre Kampüsü, sonbaharda görsel bir şölen sunuyor. Tablo gibi görüntülerin oluştuğu kampüs, fotoğraf meraklıları için doğal stüdyoya döndü. Ancak dünyayı etkisi altında alan Korona virüs, aylardır öğrencisiz bırakan kampüsteki bu güzelliğini tadacak kimseyi de bırakmadı. Normal süreçte kasım ayında öğrencilerle tıklım tıklım dolu taşıyan kampüs artık sessizliğe büründü. Dallarında bulunan ve mevsimin de sonuna gelmesiyle birlikte yere dökülen sarı yapraklarla oluşan kartpostallık görselli manzaralar bu yıl seyircisiz kaldı. Her yıl öğrenciler sonbaharın güzel manzaralarıyla fotoğraf çektirip üniversite albümünü zenginleştirirken bu yıl bunu yapmak için sadece kampüste bulunan hocalar ve personeller kaldı.

Üniversite kütüphanesinin açık olması nedeniyle üniversite çevresinde kalan bazı öğrenciler hala kampüse giriş yaparak bu güzelliğinin tadını çıkartıyorsa da onlar da diğer arkadaşların eksikliğini hissediyorlar.

İletişim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, yemekhane ve kütüphane çevresi bile birlikte Japon bahçesi ve kampüsün diğer bahçelerinde tüm renklerinin bir arada görülebildiği kampüs ve burada bulunan çalışanları, bir an önce pandemin bitmesi ve öğrencilerinin ders sıralarına dönmesini bekliyorlar.



PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler