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Kampüsten yeşil sahalara uzanan ‘iyilik’ seferberliği

İZMİR HABERLERİ  | 31.05.2020 11:05 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, dezavantajlı çocuklara destek sağlamak amacıyla 13 yıldır aralıksız sürdürülen “Abla-Ağabey-Kardeş” projesini online platforma taşıdı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, dezavantajlı çocuklara destek sağlamak amacıyla 13 yıldır aralıksız sürdürülen “Abla-Ağabey-Kardeş” projesini online platforma taşıdı. 10-13 yaş arasındaki çocuklarla dijital ortamda görüşen, onların derslerine yardımcı olan, ihtiyaçlarının karşılanması için mücadele eden gençlerin örnek davranışına, Göztepeli futbolcular da kayıtsız kalmadı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, “Abla-Ağabey-Kardeş” projesini online platformda sürdürüyor. Dezavantajlı çocuklara destek sağlamak amacıyla 13 yıldır yapılan projeyle çocuklarla dijital ortamda görüşen öğrenciler, Göztepeli futbolcularla temasa geçti.
İEÜ’lü gençlerin, çocuklara moral vermek amacıyla yaptığı kısa video çekme teklifini geri çevirmeyen Göztepeli Serdar Gürler, Halil Akbunar, Berkan Emir ve Soner Aydoğdu, hazırladıkları 15’er saniyelik görüntüleri çocuklara ulaştırdı. Yeşil sahanın usta isimlerini karşılarında gören çocuklar, büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. Projenin koordinatörlüğünü yapan İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel, “Projemizi, önümüzdeki süreçte daha da geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Selin Türkel, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal gelişimine de çok önem verdiklerini, bu doğrultuda projeler hazırladıklarını söyledi. Doç. Dr. Türkel, “Dezavantajlı çocuklar için oldukça yararlı ve örnek bir projeye imza atan öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizi, sosyal projelerde yer alması için teşvik ediyor, bu alanda onları yönlendiriyoruz. Kişisel gelişim, sadece akademik bilgiyle donanmak anlamına gelmiyor. Öğrencilerimiz her yaş grubundan kişilerle iletişim kurmalı, onları düşünmeli ve kendi başlarına bir şeyler yapmanın gücünü ve hazzını farkına varmalı. Projenin hayata geçmesi sürecinde, üniversitemizin teknolojik altyapısından da faydalandık. Öğrencilerimiz, çocuklarla çok güzel iletişim kurdu. Projeyi önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz. Göztepeli futbolcular, öğrencilerimizin istediğini kırmayarak, çocuklar için kısa videolar çekti. Çocuklar için unutulmaz bir anı oldu. Destekleri için Göztepeli futbolculara da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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