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Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan depreme ilişkin başvuru değerlendirmesi:

MALATYA HABERLERİ  | 10.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

"Bize, Kamu Denetçiliğine intikal eden bir başvuru yok. Bu başvurular olmayınca biz şöyle yorumluyoruz, vatandaş devletten ve sivil toplum kuruluşlarından aldığı destekten memnun, kamu hizmetleri gayet güzel ve verimli gidiyor"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bize, Kamu Denetçiliğine intikal eden bir başvuru yok. Bu başvurular olmayınca biz şöyle yorumluyoruz, vatandaş devletten ve sivil toplum kuruluşlarından aldığı destekten memnun, kamu hizmetleri gayet güzel ve verimli gidiyor." dedi.

Malkoç, depremde zarar gören Pütürge ilçesinde kaymakamlığı ziyaret ederek, ilçe kaymakamı Recep Aydın'dan ilçedeki hasarla ilgili bilgi aldı.

Ardından AA muhabirine açıklama yapan Malkoç, deprem ve benzeri felaketleri, Cenabı Allah'ın bir daha göstermemesini temenni etti.

Türkiye'nin deprem kuşağında bulunan ülkelerden birisi olduğunu ve Türkiye’nin depremle ilgili geçmişte çok acı tecrübelerinin bulunduğunu hatırlatan Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Malatya ve Elazığ depreminde şunu gördük, sağlam olan ve usulüne uygun olarak yapılmış binalarda hasar yok veya çok az. Türkiye geçmişte yaşadığı sıkıntılardan tecrübe ve deneyim edindi. Depreme hazırlık noktasında ve depremin oluşumundan sonra arama kurtarma çalışmalarında halka ulaşmada önemli mesafeler aldık. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın deprem anından itibaren olayı sahiplenmesi, bakanları bölgeye göndermesi, valiler, belediye başkanları, kaymakamlar, Kızılay, AFAD ve sivil toplum örgütlerinin olay mahaline intikal etmesi vatandaşa huzur, mutluluk ve güven verdi."

Şeref Malkoç, Türkiye’nin depremde kenetlenerek, depremzedelere yardım göndermesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

- "Kamu Denetçiliğine intikal eden bir başvuru yok"

Malatya ve Elazığ'da depremin ardından yapılan çalışmaları yerinde görmek için incelemeler yaptığını ve deprem dolayısıyla vatandaşlardan kendilerine intikal eden bir başvurunun bulunmadığını aktaran Malkoç, "Bize, Kamu Denetçiliğine intikal eden bir başvuru yok. Bu başvurular olmayınca biz şöyle yorumluyoruz, vatandaş devletten ve sivil toplum kuruluşlarından aldığı destekten memnun, kamu hizmetleri gayet güzel ve verimli gidiyor. Yaralar en kısa sürede sarılıyor. Vatandaşın Kamu Denetçiliği kurumuna herhangi bir başvuru yapmamasından bunu anlıyoruz. Bu depremde devlet millet kaynaşmasının en güzel örneklerini gördük." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Deprem Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Malatya Pütürge

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