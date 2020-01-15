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  4. Kamu hizmetlerine erişim "açık kapı" ile hızlandı

Kamu hizmetlerine erişim "açık kapı" ile hızlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 15.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Açık Kapı Projesi" kapsamında vatandaşları kamu hizmetlerine erişimi daha hızlı hale geldi.Ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kere yapılacak olan "Açık Kapı Projesi Değerlendirme Toplantısı" Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Açık Kapı Projesi" kapsamında vatandaşları kamu hizmetlerine erişimi daha hızlı hale geldi.
Ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kere yapılacak olan "Açık Kapı Projesi Değerlendirme Toplantısı" Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı. Valilik Büyük Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Gürel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve kurumların Açık Kapı Projesinden sorumlu personelleri katıldı.
Açık Kapı Birim Koordinatörü Ayşe Harmanbaşı tarafından "Açık Kapı Projesi" kapsamında 2018 yılında 280, 2019 yılında bin 250 başvuru yapıldığını, bunların yüzde 54’ü olumlu, yüzde 16 olumsuz ve yüzde 30’u kısmen olumlu, kısmen olumsuz olarak cevaplandırıldığını söyledi. Başvuruların genellikle sosyal hizmetler, çalışma ve sosyal güvenlik, yerel yönetimler, eğitim, sağlık, emniyet ve güvenlik hizmetleri ana başlıkları altında yapıldığını belirtti.
"Başvurular askıda bırakılmamalıdır"
Toplantıda konuşan Vali Fuat Gürel, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda, kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması ve kamu hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması amacıyla 81 ilimiz ve yaklaşık 160 ilçemizde fiilen ’Açık Kapı Projesi’ hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda; 5 Temmuz 2018 tarihinde valiliğimizde de Açık Kapı Bürosu kuruldu ve bir yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Kurumlarımızın hassasiyet göstermelerini istediğimiz bazı hususlar var. Başvuruların 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmasına dikkat edilmeli, kurumlarımız tarafından vatandaş başvuruları sistemden düzenli olarak takip edilmeli ve son gün beklenmeden başvuru işleme alınmalıdır. 7 iş günü içerisinde sonuçlanması mümkün olmayan başvurulara ara cevap verilmeli ve en makul sürede işlem tamamlanmalı, başvurular askıda bırakılmamalıdır" dedi.
Başta yerel yönetim birimleri olmak üzere bütün hizmet alanlarında yapılan başvuruların titizlikle incelenerek etkin ve verimli bir şekilde çözüm odaklı yaklaşım sergilenerek sonuçlandırılması gerektiğini aktaran Gürel, şunları kaydetti:
"Vatandaş başvurularına geleceğe atıfta bulunularak ucu açık cevapların verilmemesi, vatandaşların işini sürüncemede bırakmadan olumlu veya olumsuz net cevaplar verilmelidir. Vatandaş başvurularında mevzuatın kesin bir şekilde sınırlandırmadığı, idareye takdir yetkisi bırakılan alanlarda vatandaş odaklı yaklaşım sergilenmelidir. Başvurulara resmi yazışma kurallarına uygun, dilekçe kanununa göre işlem yapılıyor gibi cevap verilmeli, başvuruların takibi ve sonuçlandırılması sürecinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemelidir. Bu vesile ile toplantımıza katılım gösteren herkese teşekkür ediyor, toplantının ilimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Toplantının son bölümünde, görüş ve öneriler dile getirildi.

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