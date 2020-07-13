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Kamu personeline yeni normalde yeni nesil liderlik eğitimi seferberliği

EDİRNE HABERLERİ  | 13.07.2020 12:25 | Son Güncelleme

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) tarafından İl düzeyinde tüm kamu personelinin katılacağı Yeni Nesil Liderlik eğitimleri düzenleniyor.

Kamu personeline yeni normalde yeni nesil liderlik eğitimi seferberliği

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) tarafından İl düzeyinde tüm kamu personelinin katılacağı Yeni Nesil Liderlik eğitimleri düzenleniyor. Eğitimin ilk basamağı 09-10 Temmuz 2020 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görev yapan personelin katılımı ile başladı.
Kamu insan gücü kapasitesinin geliştirilerek hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiği eğitimler yeni normale uygun çerçevede özel bir kolejin konferans salonunda gerçekleştiriliyor. Bina girişinde ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılmasının ardından, kurum bazlı masalarda katılımcı kayıtları yapıldı. Salon girişinde el dezenfektanı kullanımı sağlandı. Toplam 800 kişi kapasiteli salonda salgın tedbirlerine uygun olarak 250 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen eğitimlerde sosyal mesafeye uygun oturma düzeni sağlanmasının yanında salonda açık sistem havalandırma sisteminin kullanıldığı, gruplar arası salonun dezenfekte dilerek temizlendiği bildirildi.
Eğitim, ülkenin tanınmış bilim insanlarından ve alanında sayısız ulusal ve uluslararası birçok kongre, sempozyum ve projede yer almış olan akademisyen, yazar, danışman Prof. Dr. Turgay Biçer tarafından veriliyor.
Edirne Valiliği ile bu projede yer almaktan memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Biçer Türk insanına ve kültürüne özgü tasarlanan eğitimin, “Kendini yöneten dünyayı yönetir“ anlayışından yola çıkılarak, insanın öz değişim ve gelişimi sonucunda istenilen hedeflere ulaşabileceğini söyledi. Bununla birlikte böyle bir projede görev almanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek özellikle projenin mimarı olan Edirne Valisi Ekrem Canalp’e teşekkürlerini iletti.
Her alanda öncü ve fark oluşturan bir kurum olmanın, ’ne istediğini bilen, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi haline getiren, davranışlarının sorumluluklarını alan, işine yüreğini koyan, bahane bulmayan, takım olarak öğrenen, vatandaşların mutluluğunu kendi mutluluğuna dönüştürebilen, takım uyumu ile yüksek amaçlar peşinden koşan, dinleme becerisi gelişmiş, halden anlayan, kendisiyle barışık’ çalışanlardan geçtiğini belirten Biçer, sürekli öğrenmenin ve gelişmenin her kurum için hayati bir özellik olduğunun ayrıca altını çizdi. Böyle devasa bir eğitim seferberliğine öncü olan Edirne Valiliğine ve emeği geçenlere minnetlerini iletti.
Ağustos 2020 de tamamlanması öngörülen Yeni Nesil Liderlik eğitimleri ilçelerde çalışan personelin eğitimi ile tamamlanması ve proje tamamlandığında 7 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Kamu personeline yeni normalde yeni nesil liderlik eğitimi seferberliği

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