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Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama

27.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama

Ankara merkezli 4 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 ay önce "nitelikli dolandırıcılık/resmi belgede sahtecilik" suçlarından 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle sahte antetli kağıt düzenleyip e-imzaları taklit ettikleri, "güvenlik soruşturmasına takıldı, işe giremedi" diyerek, mağdurlardan aldıkları paraları geri vermedikleri tespit edildi.

Şikayetçi olmamaları için mağdurları tehdit ettikleri de belirlenen şüpheliler, 3 aylık dinleme ve fiziki takibin ardından, Ankara merkezli Adana, Mersin ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, M.Ç, M.Ö. ile H.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Zanlılardan 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı

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