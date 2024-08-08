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Kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

İHA İHA
08.08.2024 10:50
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Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara - Niğde Otoyolu Kulu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 06 DUU 971 plakalı kamyon kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Y.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şarampole yuvarlanan kamyon ise kurtarıcı vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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