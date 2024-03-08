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Kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İHA İHA
08.03.2024 10:50
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde üzerinde iş makinesi bulunan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon şoförü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza; Yeni Konya-Antalya D-687 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ahmet Aksoy’un kullandığı iş makinesi taşıyan 06 BIR 326 plakalı kamyon, Beydiğin Mahallesi’ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kamyon ve iş makinesinin parçalara ayrılarak etrafa saçıldığı kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ahmet Aksoy ve kamyonda yolcu olarak bulunan İbrahim Bayrak, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlenen yaralılar, Serik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi.

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