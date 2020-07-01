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"Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini Erzincan'a yaptı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.07.2020 22:03 | Son Güncelleme

"Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini Erzincan'a yaptı

ERZİNCAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından dün uğurlanan "Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini çocuk oyunu "Oz Büyücüsü" ile Erzincan’a gerçekleştirdi.

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları, ağırlıklı olarak çocuk oyunlarını içeren performanslarını sergileyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve Anadolu'ya uğurlanan Trabzon Devlet Tiyatrosuna bağlı "Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini Erzincan'da Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde çocuk oyunu "Oz Büyücüsü" ile yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görevlilerce oyunu seyretmek için gelenlere maske dağıtıldı. Bahçe girişine konulan dezenfektanla ellerini temizleyen tiyatroseverler sosyal mesafe kuralına uydu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesine önemli bir projeyi Erzincan'da izleyicilerle buluşturmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan bu projenin 1 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında devam edeceğini belirten Karahasan, "Bu projenin ayağında Trabzon Devlet Tiyatrosu olarak 1-11 Temmuz tarihinde 'Oz Büyücüsü' adlı çocuk oyununu seyircilerle buluşturacağız. Ardından İzmir, Ankara ve İstanbul devlet tiyatrosu projenin kapanışını yapacak. Yaklaşık 25 il ve 57 ilçede 50 temsil verecek. Hem bir idareci olarak hem de oyunun bir parçası oyuncu olarak böylesine keyifli bir projenin içerisinde olmaktan gurur duyduk. Gördüğünüz gibi ilk defa tiyatro ile buluşan küçük seyircilerimizle birlikteydik. Çok anlamlı bir gündü. Yarın itibarıyla rotamızda bulunan diğer illere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İzleyicilerden Fetiye Nur Akkaya ise oğlu ile oyunu seyretmeye geldiklerini ifade ederek, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun bir sürenin ardından oğlumla tiyatro izlemeye geldik. Oldukça keyifli ve güzeldi. Oğlum da çok beğendi. Ben İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri ile oyunculara çok teşekkür ederim." dedi.

İlk turnesini tamamlayan "Kamyon Tiyatrosu"nun bir sonraki durağı ise Tunceli olacak.

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