"Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini Erzincan'a yaptı

ERZİNCAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından dün uğurlanan "Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini çocuk oyunu "Oz Büyücüsü" ile Erzincan’a gerçekleştirdi.

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları, ağırlıklı olarak çocuk oyunlarını içeren performanslarını sergileyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve Anadolu'ya uğurlanan Trabzon Devlet Tiyatrosuna bağlı "Kamyon Tiyatrosu" ilk turnesini Erzincan'da Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde çocuk oyunu "Oz Büyücüsü" ile yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görevlilerce oyunu seyretmek için gelenlere maske dağıtıldı. Bahçe girişine konulan dezenfektanla ellerini temizleyen tiyatroseverler sosyal mesafe kuralına uydu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesine önemli bir projeyi Erzincan'da izleyicilerle buluşturmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.