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Kamyonet dereye uçtu: 3 yaralı

İHA İHA
24.04.2024 10:33
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde dereye uçan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kamyonet dereye uçtu: 3 yaralı

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 ACB 354 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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