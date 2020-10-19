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Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.10.2020 22:14 | Son Güncelleme

Bilecik’te kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ana giriş kapısı önünde İ.A.

Bilecik’te kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ana giriş kapısı önünde İ.A. idaresindeki 11 AAH 518 plakalı panelvan kamyonet, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile panelvanda bulunan A.T. (14) ve T.E. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan A.T. ve T.E’yi bulunduğu yerden çıkartarak ambulansa aldı. Yaralılar, Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

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