Kamyonet kiralayarak çaldığı çamaşır makinelerini komşu esnafa taşıttı

Antalya'nın Serik ilçesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkanın önündeki 2 çamaşır makinesini kiraladığı kamyonetle çalan şüphelinin, beyaz eşyaları kendisini iş yeri çalışanı sanan esnafa taşıttırdığı öğrenildi.
Merkez Mahallesi 2139. Sokak'taki Sezai Ateş'e ait ikinci el eşya satışı yapılan dükkana gelen kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, kapalı olan iş yerinin önündeki beyaz eşyaları çalmak için harekete geçti.
Şüpheli, anlaştığı nakliyecinin kamyonetiyle dükkanın önüne geldi. Çamaşır makinelerini tek başına taşıyamayan şüpheli, komşu esnaftan yardım istedi. Hırsızı iş yeri çalışanı zanneden bir esnaf, 2 çamaşır makinesinin araca yüklenmesine yardım etti.
İş yerine gelen Ateş, beyaz eşyaların çalındığını fark ederek durumu polis bildirdi.
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ateş, gazetecilere, mobilya montajı için gittiği sırada hırsızlık olayının meydana geldiğini söyledi.
Nakliyeci ve eşyaları araca yükleyen esnafın şüpheliyi çalışanı zannederek yardım ettiğini belirten Ateş, şikayetçi olduğunu dile getirdi.
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