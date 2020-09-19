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Kamyonete arkadan çarpan motosiklette iki kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 19.09.2020 15:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonete arkadan çarpan motosiklette biri ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, Şuhut-Çakırözü yolu istikametinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonete arkadan çarpan motosiklette biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şuhut-Çakırözü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Çakırözü köyüne giden Haşmet D. idaresindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyir halinde olan Şenol D., idaresindeki 03 VN 054 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletteki sürücü Haşmet D., ile yolcu konumundaki İsmail U., yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Haşmet K.’in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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