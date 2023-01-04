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  4. Kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü, aracından fırlayarak hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü, aracından fırlayarak hayatını kaybetti

04.01.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamayan kadının yakınları, cenazenin başında gözyaşı döktü.

Kaza, bugün saat 10.40’da D-400 Karayolu Yeşilöz Mahallesi etabında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Arif Çatık (30) idaresindeki 06 DV 1317 plakalı kamyonet, yan yoldan çıkıp kavşağa girmek isteyen Hanife Bekiroğlu (38) idaresindeki 07 NK 221 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracıyla takla atan otomobil, refüjde durabildi.

İhbar üzerine, araçtan yola savrulan Bekiroğlu için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Refüje savrulan Bekiroğlu’na dakikalarca kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalışan ekiplerin çabası sonuç vermedi. Kazayı duyup olay yerine gelen yakınları cenazenin başında gözyaşı döktü. Diğer aracın sürücüsü Çatık kazayı yara almadan atlatırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
D-400 Karayolu’nda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

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