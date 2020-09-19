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Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Elazığ’da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.Kaza, Merkeze bağlı Aksaray Mahallesi’nde muhtarlık önünde meydana geldi.

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elazığ’da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Merkeze bağlı Aksaray Mahallesi’nde muhtarlık önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö. idaresindeki 23 LC 794 plakalı kamyonet geri manevra yaparken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Akarsu’ya (75), çarptı. Kazada ağır yaralanan Akarsu, olay yerine çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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