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Kan bağışçılarına ikram edilen maden suyu şişeleri hediyelik eşyaya dönüşüyor

19.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Çorum Şubesince hayata geçirilen "Çöp Olacağına Süs Olsun Projesi" kapsamında yapılan hediyelik eşyalar bağışçılara hediye ediliyor

ÇORUM (AA) - Türk Kızılay Çorum Şubesince hayata geçirilen "Çöp Olacağına Süs Olsun Projesi" kapsamında, maden suyu şişelerinden yapılan süs eşyaları bağışçılara hediye ediliyor.

Türk Kızılay Çorum Şube Müdürü Tuğrul Yıldırım, Gazi Caddesi'ndeki Kan Bağış Merkezi'nde projeyi tanıttı.

Yıldırım, kan bağışının ardından bağışçılara ikramlarda bulunduklarını, kalan şişeleri de değerlendirmek istediklerini söyledi.

Maden suyu şişesinden farkındalık projesi geliştirdiklerini anlatan Yıldırım, "Kan bağışçılarımızın her birine farklı birer hediye sunarak bağışın ve farkındalık projesinin önemine değinmek istedik. Geri dönüşümün de önemine dikkati çekmeyi amaçladık." dedi.

Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ise bir kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabildiğini vurguladı.

Bağışa çok fazla ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Çavuş, "Amacımız, hiçbir hasta yakını kan aramak zorunda kalmasın. Bağışçıların verdiği kan, son damlasına kadar şifaya vesile olması için kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Çavuş, bağışçılara ikram edilen maden suyunun boş şişelerinin daha önce çöpe atıldığını dile getirerek "Sağ olsun, şube yetkililerimiz, oradaki gönüllülerimiz bir proje gerçekleştirdi ve dediler ki 'Şişelerden bağışçılarımıza hatıra olarak süs eşyası yapalım'. Aslında bağışçılarımız hayat kurtarıyor ama kurtardıkları hayatın maddi olarak hiçbir karşılığı yok. Çok büyük, gönülden yapılan bir iş." diye konuştu.

Merkezde 32'nci kan bağışını yapan İzzet Penpe ise herkesi bağış yapmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Kızılay kan bağışı

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