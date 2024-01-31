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Kan bağışı kampanyasına kadınlar öncülük etti

İHA İHA
31.01.2024 12:25 | Son Güncelleme:
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Kızılay’ın kadın gönüllüleri tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 54 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışı kampanyasına kadınlar öncülük etti

Alaşehir Kızılay Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Yıldırım ilk kanı vererek kan bağışına öncülük etti.

Türk Kızılay Türkiye Kızılay Derneği Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Kızılay Kadın gönüllüleri tarafından 11 Ocak tarihinde başlatılan ’Birbirimize candan bağlıyız’ kampanyası kapsamında Alaşehir Kızılay gönüllü kadınları kan bağışına destek amacıyla kendileri kan vererek kampanyaya öncülük etti. Türk Kızılay Kan bağış aracı Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulan stantta kan bağışlarını kabul etti. Alaşehir Kızılay Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Yıldırım ilk kanı vererek kan bağışına öncülük etti.

İlk kan bağışında bulunarak kampanyayı Alaşehir’de başlatan Hatice Yıldırım, "Kan Hizmetleri genel müdürlüğümüz tarafından başlatılan kampanyaya destek vermek amacıyla Kızılay Kadın Gönüllülerimiz olarak kan bağışına destek veriyoruz. Sağlığı yerinde olan herkes kan verebilir. Kan vermek, kemik iliğinin yağlanmasını önler, kan yapımını canlı tutar. Kalp krizi riskini azaltır. Baş ağrısı, stres, kaşıntı, tansiyon, alerjik reaksiyonlara iyi gelir. Kan bağışı sonrası yeni kan hücreleri oluştuğundan kişi canlılık kazanır. Kan stoklarımızın azaldığı günümüzde herkesi kan vermeye davet ediyoruz." dedi.
Alaşehir’de yapılan kan bağışında toplam 54 ünite kan bağışında bulunulduğu öğrenildi.

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