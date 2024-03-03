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Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel hakaretlerden bıktı! Harekete geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2024 08:41
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Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan Yağmur Yüksel, hakkında sosyal medyada hakaret içerikli yorum yapılmasından bıktı. Genç oyuncu çirkin yorum yazanlara karşı suç duyurusunda bulunduğunu hesabından açıkladı.

Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel hakaretlerden bıktı! Harekete geçti

Kan Çiçekleri'nin Dilan’ı Yağmur Yüksel kendisine yapılan çirkin yorumları görünce şoke oldu. Oyuncu Yağmur Yüksel, 796 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

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Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğunu ve hukuki süreç başlattığını belirten Yağmur Yüksel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilemeyecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım. Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim. Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım."


Chef GPT


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