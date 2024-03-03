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'Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in aşkını onaylamıyor' iddiaları sonrası bomba hamle

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2024 08:31
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Oyuncu Hande Erçel bir süredir Hakan Sabancı ile birlikte. Sosyetede 'Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in aşkını onaylamıyor' iddiaları dolanırken Arzu Sabancı'dan hamle gecikmedi.

'Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in aşkını onaylamıyor' iddiaları sonrası bomba hamle

Bir yıldan uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, tüm senesini sevgilisi ile yurt dışında tatil yaparak geçirmişti. Erçel geçtiğimiz günlerde katıldığı Paris Moda Haftası'ndan iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

Fiziğiyle ve görünümüyle dikkat çeken Erçel hakkında özel hayatına dair iddiaların da ardı arkası kesilmedi.

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Sosyetede "Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in aşkını onaylamıyor" iddiaları gündeme gelmişti. Sabancı ise Erçel'in tarzı sonrası bu iddiaların ardı arkası kesilmeyince hemen bir hamle yaptı.

Arzu Sabancı oğlunun sevgilisi Hande Erçel’in kapak olduğu Elle Dergisi’nin tanıtımına beğeni yaptı.

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