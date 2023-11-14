Kan Çiçekleri'nin yıldızını bir de Instagram'da görün! Yağmur Yüksel duru güzelliğiyle mest etti

Kanal 7'nin sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yağmur Yüksel, Instagram pozlarıyla adeta büyüledi. Güzel oyuncunun gönderileri binlerce beğeni aldı.

Renki gözleri ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Yağmur Yüksel'in pozlarına; 'Maşallah çok güzelsin', 'Bu güzellik halis mi?', 'Bu kadar güzel olamazsın', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapılıyor.

Kan Çiçekleri dizisinde başrol oynayan Yağmur Yüksel 1997 yılında doğdu.

Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yağmur Yüksel, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri dizisinde Dilan karakterini canlandırıyor.

İlk oyunculuk deneyimini yaşayan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor.









