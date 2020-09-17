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Kan stoklarını yeniden doldurmak için bağış alınacak

ANTALYA HABERLERİ  | 17.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan kan stoklarını yeniden uygun seviyede tutmak ve hastaların kan ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşamamak için 21-25 Eylül ve 28 Eylül-2 Ekim Tarihleri arasında Kumluca Cumhuriyet Meydanında Kan Bağış Otobüsü ile kan bağışı kampanyası düzenlenecek.Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Erkan Kaya, " Tüm dünyada ve ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle azalan kan stoklarımız hastaların kan ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşanmaktadır.

Kan stoklarını yeniden doldurmak için bağış alınacak

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan kan stoklarını yeniden uygun seviyede tutmak ve hastaların kan ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşamamak için 21-25 Eylül ve 28 Eylül-2 Ekim Tarihleri arasında Kumluca Cumhuriyet Meydanında Kan Bağış Otobüsü ile kan bağışı kampanyası düzenlenecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Erkan Kaya, " Tüm dünyada ve ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle azalan kan stoklarımız hastaların kan ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşanmaktadır. Hastanelerde yatmakta olan hasta ve hasta yakınlarına mağduriyet yaşatmamak için Türk Kızılay olarak çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz. Amacımız kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağını kurmak. Siz de düzenlediğimiz kampanyalarda bağışladığınız kanla üç kişinin hayatını kurtarmak isterseniz kampanyamıza katılabilirsiniz.
Bu kampanyaya göstereceğiniz ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayın ki; Kan yaşam için bir armağandır” dedi.

Kan stoklarını yeniden doldurmak için bağış alınacak

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