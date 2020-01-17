Kanada, düşürülen Ukrayna uçağındaki vatandaşlarının ailelerine para verecek

TORONTO (AA) - Kanada, düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden 57 vatandaşının ve Kanada'da kalıcı oturma izni olan 29 kişinin ailelerine 19 bin 200'er dolar verecek.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, uçakta yakınlarını kaybeden ailelerinin cenazeler, İran'a seyahat ve faturalar için yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Açık olmak istiyorum, İran'ın bu ailelere tazminat ödemesini bekliyoruz. Ama onlarla görüştüm, haftalarca bekleyemezler. Şu anda desteğe ihtiyaçları var." diye konuştu.

Kanada hükümetinin düşürülen uçakta yaşamını yitiren 57 Kanada vatandaşının ve Kanada'da kalıcı oturma izni olan 29 kişinin ailelerine 19 bin 200'er dolar vereceğini bildiren Trudeau, İran'ın ileri bir tarihte vereceği paranın, doğrudan ailelere gideceğini, hükümet tarafından tazmin edilmeyeceğini kaydetti.

İran'ın uçağın düşürülmesinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Trudeau, kara kutuların önemli ölçüde hasar gördüğünü, İran'ın onları inceleyecek uzmanlığa ya da ekipmana sahip olmadığını, Fransa'da bunu yapabilecek bir laboratuvarın bulunduğunu, mümkün olan en kısa sürede bu incelemenin yapılması gerektiğini ifade etti.