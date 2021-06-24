Kanada Erkek Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesinde İzmir'de kamp yapacak

İZMİR (AA) - Efeler Ligi temsilcisi Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag'un çalıştırdığı Kanada Erkek Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndan önce 12 Temmuz Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.

İtalya'daki Voleybol Erkekler Uluslar Ligi maçlarını tamamlayan Kanada Milli Takımı oyuncuları, bugün Türkiye'ye gelecek. 30 Haziran'a kadar izinli olacak Kanadalı voleybolcular, bu sürede Çeşme'de kalacak.

Takım, bu tarihten 12 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde devam edecek.

Kanada Milli Takımı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Kanada'ya dönmeyip, bu süreçte Türkiye'yi tercih ettiği öğrenildi.

Henüz Olimpiyat Oyunları kadrosunu açıklamayan Kanada'da Türkiye'de forma giyen isimlerden Graham Vigrass, John Gordon Perrin, Nicholas Hoag ve Jay Blankenau da mücadele ediyor.

Tokyo'da İran, İtalya, Japonya, Polonya ve Venezuela ile A Grubu'nda yer alacak Kanada, ilk maçını 24 Temmuz Cumartesi günü İtalya ile oynayacak.

