Kanada'nın geleneksel Saç Dondurma Yarışmasının kazananları belli oldu

2011’den beri her yıl Kanada’nın Yukon bölgesinde gerçekleşen yarışmaya bu sene 288 kişi katıldı. 5 kategoride ödül dağıtılan yarışmada, katılımcılar En İyi Erkek, En İyi Kadın, En İyi Grup, En Yaratıcı ve Halkın Seçimi dallarında yarışıyor. Her kategorinin kazananı 2000 Kanada doları alıyor.

"KATILIMCI SAYISI HER YIL ARTIYOR"

Takhini Sıcak Havuzlarının Sahibi Andrew Umbrich, yarışmalarının ilk zamanlarını anlattı: “Yarışma 2011’de başladı. 2015’de yarışma viral olana dek çok küçük bir yarışmaydı, yarışmak için yaklaşık 10 kişi başvuruyordu.O zamandan beri her yıl katılımcıların sayısı ve ödülün miktarı arttı.”

“2015’de para ödülü 150 Kanada dolarıydı, 2018’de ise 4 tane 750 Kanada dolarıydı. Dünya’da çok soğuk bir iklimde erişilebilir tek kaplıcalardan biriyiz. İzlanda bile yeterince soğumuyor (en fazla -20 santigrat derece). ”

Andrew yarışmanın nasıl başladığını anlattı. “ Havanın soğukluğundan dolayı farkettik ki insanlar kolayca saçlarını dondurabiliyorlar. Eski yöneticimiz de bunu yarışmaya dönüştürmeye karar verdi. İnsanlar da yarışmanın eşsizliğini ve çılgınlığını çok beğendiler.”