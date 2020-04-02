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Kanada'nın geleneksel Saç Dondurma Yarışmasının kazananları belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kanada’nın Yukon bölgesinde gerçekleşen Saç Dondurma Yarışması, birbirinden ilginç saç tasarımlarına sahne oldu. 2011 yılından beri yapılan yarışmaya bu sene 288 kişi katıldı. Aralarından 5 kişi ödüllendirildi.

2011’den beri her yıl Kanada’nın Yukon bölgesinde gerçekleşen yarışmaya bu sene 288 kişi katıldı. 5 kategoride ödül dağıtılan yarışmada, katılımcılar En İyi Erkek, En İyi Kadın, En İyi Grup, En Yaratıcı ve Halkın Seçimi dallarında yarışıyor. Her kategorinin kazananı 2000 Kanada doları alıyor.

"KATILIMCI SAYISI HER YIL ARTIYOR"

Takhini Sıcak Havuzlarının Sahibi Andrew Umbrich, yarışmalarının ilk zamanlarını anlattı: “Yarışma 2011’de başladı. 2015’de yarışma viral olana dek çok küçük bir yarışmaydı, yarışmak için yaklaşık 10 kişi başvuruyordu.O zamandan beri her yıl katılımcıların sayısı ve ödülün miktarı arttı.”

“2015’de para ödülü 150 Kanada dolarıydı, 2018’de ise 4 tane 750 Kanada dolarıydı. Dünya’da çok soğuk bir iklimde erişilebilir tek kaplıcalardan biriyiz. İzlanda bile yeterince soğumuyor (en fazla -20 santigrat derece). ”

Andrew yarışmanın nasıl başladığını anlattı. “ Havanın soğukluğundan dolayı farkettik ki insanlar kolayca saçlarını dondurabiliyorlar. Eski yöneticimiz de bunu yarışmaya dönüştürmeye karar verdi. İnsanlar da yarışmanın eşsizliğini ve çılgınlığını çok beğendiler.”

Takhini Sıcak Havuzları Saç Dondurma Yarışması 2015’de viral olduktan sonra yüzlerce habere, gazeteye, saç dergilerine, yarışmalar hakkında kitaplara, binlerce online makaleye konu oldu. “2018’de yarışma sırasında Google’da “saç dondurma yarışması” diye arattığımda yarışmamız hakkında yüzlerce sonuç bulurdum. Önümüzdeki sene sponsor sayımızın 5 olmasını bekliyoruz ve para ödülünü 5000 Kanada dolarına çıkarmayı umuyoruz.”dedi Andrew.

TURİSTLER EĞLENCE İÇİN YEREL HALK PARA İÇİN KATILIYOR

“2018’de yaklaşık 50 kişinin katıldığı yarışmaya 2019/2020’de 150-300 kişinin katılmasını bekliyorduk. Turistler bu yarışmaya başka yerde yapamayacakları için katılırken yerel halk para ödülü için katılıyor.”

“Bu yıl yarışmaya katılan her yarışmacı için gıda bankasına erişte paketleri bağışlanacak ve ikinci sponsorumuz da yarışmaya katılan her kişi için bağış yapacak. Bu bağışlar yerel katılımı artırmaya yardımcı olacak ve ödül parasındaki artış da turistleri ve yerlileri daha fazla katılmaya teşvik edecektir. Yarışmayı insanların katılması için daha da cazip hale getirmek istiyoruz ”dedi.

"CESUR OLUN, YARATICI OLUN!"

Yarışmayı kazanmak için Andrew’in tavsiyesi “ Cesur olun. Yaratıcı olun . Kazananlar her zaman kendilerini belli ediyorlar.”
Andrew'un anlattığına göre Takhini Sıcak Havuzları her yıl yaklaşık 60 bin ziyaretçi alıyor. “Yukon'daki tek kaplıcayız ve şehir merkezine sadece 28 km uzaklıktayız. Suyumuz minerallerle dolu: demir, kalsiyum, potasyum, silika, kükürt (ancak suda koku yok), magnezyum ve sodyum. Bu minerallerdeki eksiklikleri olan insanlar, kaplıcalarımızdan büyük faydalar elde edebilirler. Ayrıca, kaplıcalarımız büyük bir havuzda olduğundan, insanlar güçsüz kaslarını güçlendirmek için sıcak suda gerilebilir ve egzersiz yapabilir.”


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Kanada, saç dondurma yarışması,

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