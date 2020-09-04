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Kanal D'den flaş Çatı Katı Aşk kararı! Çatı Katı Aşk yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 04.09.2020 21:51 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği dizisi Çatı Katı Aşk dizisinin yayın günü değişti. Kanal D'de yaz aylarında yayınlanmaya başlayan Çatı Katı Aşk'ın 9. bölümü yeni gününde ekrana gelecek. Peki Çatı Katı Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'den flaş Çatı Katı Aşk kararı! Çatı Katı Aşk yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı Çatı Katı Aşk’ın yeni bölümü, 5 Eylül Cumartesi günü ekrana gelecek. Daha önce perşembe akşamları seyircisiyle buluşan dizi, yeni yayın döneminde ise cumartesi akşamları ekranda olacak.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asaf’ın gönderdiği zarftan çıkan not ve fotoğraf Ayşen ve Ateş’i köşeye sıkıştırmıştır. Ateş Asaf’ın tehdit ve şantajına boyun eğerek gitmek ya da onunla savaşmak için kalmak arasında bir karar vermek zorunda kalır. Bir sabah aniden ortadan kaybolan Ateş, mahallede ve yalıda büyük bir paniğe neden olur. Herkes bir yandan Ateş’i bulma derdine düşerken, diğer yandan da Asaf’tan gelebilecek yeni tehlikelere karşı gözlerini açık tutmak zorundadırlar. Ateş’in peşinde başlarına gelmedik kalmayan Ayşen, Demir ve Yasemin sonunda ona ulaşırlar. Zorlu ikna süreci sonrasında mahalleye dönen Ateş’in yalıda yaşama kararı vermesi herkesi şoke eder.

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Ateş ve Yasemin yalıya döndüklerinde Demir ve Yasemin’in onlara yapacağı sürpriz kahramanlarımızın Asaf tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olur.

Çatı Katı Aşk, yeni bölümleri ile her Cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de.

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