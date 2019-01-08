Kanal D'nin iddialı dizisi Yüzleşme'ye iki yeni oyuncu!

T Company imzalı yeni dizinin adı önce Masal Çiçeği olarak belirlenmişti. Ancak sürpriz bir kararla dizinin adı Yüzleşme olarak değiştirildi. Engin Öztürk, Hande Doğandemir, Uğur Yücel'in başrollerde oynadığı Yüzleşme'nin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Engin Öztürk, Hande Doğandemir, Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Mesut Akusta, Gözde Çığacı, Yeşim Gül, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu ve Macit Koper’in yer aldığı diziye son olarak Gülsim Ali ve Özge Akdeniz dahil oldu.

Hande Doğandemir kriminal drama türündeki dizide 'Masal', Engin Öztürk de ona büyük aşkla bağlı 'Ömer' rolüne hayat verecek.

Antalya Alanya'da müthiş bir platonun kurulduğu diziyi Ömer Faruk Sorak çekecek, dizinin senaryosu ise güçlü kalem Altuğ Küçük imzası taşıyor. İntikam hikâyesi üzerine kurulan dizinin cast direktörlüğünü ise Gülden Avşaroğlu yaptı. (Medyatava)

