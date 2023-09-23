MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kanal D o dizinin fişini çekti! Final kararı alındı

Kanal D o dizinin fişini çekti! Final kararı alındı

23.09.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D, yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği gençlik dizisi Dönence için final kararı aldı. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence 14. bölümüyle ekrana veda edecek.

Geçtiğimiz ay başrolleri arasında kriz çıkan ve çekimlerine bir süre ara verilen Dönence dizisi için final kararı alındı. Foça'da çekimleri gerçekleştirilen gençlik dizisi 14. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Dizinin başrol oyuncularından 'Gece' rolünü canlandıran Sümeyye Aydoğan ile 'Sera' rolüne hayat veren Nazlı Çetin arasında kaldıkları otelde tartışma çıkmıştı. Sümeyye Aydoğan’ın sesini yükselttiği kavga ekibin araya girmesiyle beraber büyümeden durdurulmuştu.

başroller

Ertesi gün de yapım şirketi tarafından dizinin senaryo çalışması nedeniyle sete 1 hafta ara verdiği açıklanmıştı.

DÖNENCE 1

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcıyı yıkan haber! Annesini kaybetti Ünlü şarkıcıyı yıkan haber! Annesini kaybetti
'Aldatma' iddiası olay olmuştu! Gerçek bakın neymiş'Aldatma' iddiası olay olmuştu! Gerçek bakın neymiş
Sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare Sessiz sedasız evlendi! İşte nikahtan ilk kare
Anahtar Kelimeler:
Kanal D dönence Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.