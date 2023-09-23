Kanal D o dizinin fişini çekti! Final kararı alındı

Geçtiğimiz ay başrolleri arasında kriz çıkan ve çekimlerine bir süre ara verilen Dönence dizisi için final kararı alındı. Foça'da çekimleri gerçekleştirilen gençlik dizisi 14. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Dizinin başrol oyuncularından 'Gece' rolünü canlandıran Sümeyye Aydoğan ile 'Sera' rolüne hayat veren Nazlı Çetin arasında kaldıkları otelde tartışma çıkmıştı. Sümeyye Aydoğan’ın sesini yükselttiği kavga ekibin araya girmesiyle beraber büyümeden durdurulmuştu.

Ertesi gün de yapım şirketi tarafından dizinin senaryo çalışması nedeniyle sete 1 hafta ara verdiği açıklanmıştı.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyordu.

