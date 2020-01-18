YURTHABER
  4. "Kanal Tokat" Projesi'nin uluslararası idealkent ödülüne layık görülmesi sevinçle karşılandı

"Kanal Tokat" Projesi'nin uluslararası idealkent ödülüne layık görülmesi sevinçle karşılandı

TOKAT HABERLERİ  | 18.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu: - "Kontrol altına aldığımız bu alanda vatandaşlarımız bir yandan Osmanlı kayıkları ile gezinti yaparken bir yandan da ışıklı su fıskiyeleri ile görsel bir şölen oluşturduk"

Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri arasında Kanal Tokat Projesi'nin de yer alması sevinçle karşılandı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO'nun Paris’te yer alan merkez binasında düzenlenen törenle ''Kanal Tokat Projesi''nin 100'ü aşkın proje içinde ilk 13 arasında yer aldığını anımsattı.

Ödülü Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Barbara Toce'den aldığını hatırlatan Eroğlu, "Bugün Tokat'ta 900 adımda 900 yıllık tarihi eserleri bir arada görebilirsiniz. Bu özelliği ile birçok tarihçi tarafından şehrimiz Anadolu'nun mayası olarak anılmaktadır. Yüzyıllar boyunca Darun-Nusret olarak anılan şehrimiz, birçok Türk-İslam düşünürü, ilim ve fikir insanı tarafından övgüyle anılmıştır." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, projeyi yaparken çevre faktörüne hassasiyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kanal Tokat etrafındaki ekosistemi muhafaza ederek canlı hayatın olumsuz etkilenmemesi için ana gövdesi üzerinde balık geçidi ile her türlü canlının set içine giriş ve çıkış yapmasına olanak sağladık. Aynı zamanda Rubber-Dam Seddi'nin üstünden akan su şelalesi, suyu oksijenle buluşturduğu için canlı hayatına katkı sağlıyoruz. Rubber-Dam şişirme tekniği ile ırmak seviyesini aynı düzeyde tutuyor, akı debisini kontrol altına alıyoruz. Kontrol altına aldığımız bu alanda vatandaşlarımız bir yandan Osmanlı kayıkları ile gezinti yaparken bir yandan da ışıklı su fıskiyeleri ile görsel bir şölen oluşturduk."

Kanal kenarındaki eğlenme ve dinlenme alanları ile ağaçları koruma altına aldıklarını aktaran Eroğlu, projede modern dinlenme mekanları, gezi, koşu ve bisiklet yolları yaparak Yeşilırmak’ı cazibe merkezi haline getirdiklerini vurguladı.

Kent Araştırmalar Enstitüsünce UNESCO'nun Paris'teki genel merkez binasında dün düzenlenen törende, ödül alan projeler, ödüle layık görülen kurum ve kişiler arasında Tokat Belediyesinin Kanal Tokat Projesi de yer almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
“Kanal Tokat” projesi’ne uluslararası idealkent ödülü“Kanal Tokat” projesi’ne uluslararası idealkent ödülü
Tokat’tan İdlib’e yardım eliTokat’tan İdlib’e yardım eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beldiye Başkanı Eyüp Eroğlu kanal Tokat projesi Tokat

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tokat Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:49
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:04

Tokat Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Sırma Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Hasan Eczanesi
Erbaa
Anadolu Eczanesi
Niksar
Fırat Eczanesi
Turhal
Ahsen Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Tokat belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Samsun-Sivas tren yolunda test sürüşü yapıldı

Samsun-Sivas tren yolunda test sürüşü yapıldı

Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu

Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu

Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Tokat'ta Afganistan uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin aranan Afgan zanlı yakalandı

Tokat'ta Afganistan uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin aranan Afgan zanlı yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.