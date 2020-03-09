YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kanalizasyon hatları temizleniyor

Kanalizasyon hatları temizleniyor

MUĞLA HABERLERİ  | 09.03.2020 14:39 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu öncesi turizm merkezlerinde ki kanalizasyon hatlarını temizliyor.Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm sezonu öncesi kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu öncesi turizm merkezlerinde ki kanalizasyon hatlarını temizliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm sezonu öncesi kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması başlattı. Ekipler Ortaca’da 20 bin, Dalaman’da 12 bin, Dalyan’da 4 bin metre temizlik yaptı. MUSKİ ekipleri Göcek’de 5 bin metre kanalizasyon temizleme çalışmalarına başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, turizm sezonu öncesi ilçelerde yağmur suyu kanalları, rögarlar ve kanalizasyon hatlarının temizlik çalışmalarına başladı. MUSKİ Ekipleri Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 bin, Dalyan Mahallesinde 4 bin, Dalaman ilçesinde 12 bin metre kanalizasyon hat temizliği gerçekleştirdi. MUSKİ ekipleri yat turizminin Muğla’da ki merkezi olan Göcek’te ise 5 bin metre yağmur suyu kanalları, rögarlar ve kanalizasyon hatlarının temizliğine başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Turizm sezonun yaklaşmasıyla vatandaşlarımızın ve ilçelerimize gelen turistlerin koku ve böceklenme olayından sıkıntı yaşamaması için gerekli temizlik çalışmalarımızı başlattık. Kanal temizleme aracı ile ekiplerimiz cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon kanallarının ızgaralarını kaldırıp içlerinde biriken kum, kağıt, sigara izmaritleri ve benzeri birikintiler kalın hortumu olan vakumlama sistemi ile çekerek temizliyoruz” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi

Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:19
Öğle
13:22
İkindi
16:40
Akşam
19:15
Yatsı
20:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı

Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.