YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. "Kanatlı dostlarım" dediği güvercinleri koronavirüs günlerinde besliyor

"Kanatlı dostlarım" dediği güvercinleri koronavirüs günlerinde besliyor

EDİRNE HABERLERİ  | 03.05.2020 12:51 | Son Güncelleme

"Kanatlı dostlarım" dediği güvercinleri koronavirüs günlerinde besliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir giyim mağazası sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin uygulanmasıyla boş kalan cadde ve sokaklarda güvercinleri besliyor.

Esnaf Rıza Töre, salgını önleme tedbirlerinin uygulanmaya başladığından bu yana yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri unutmadı.

Töre, "kanatlı dostlarım" dediği güvercinlerin Saraçlar Caddesinde toplandığı alanı her gün dolaşıp, buğday bırakıyor.

Salgının insan kadar sokak hayvanlarını da etkilediğini vurgulayan Töre, Töre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kuşların bu dönemde yiyecek bulmakta zorlandığını kaydetti.

Töre, "Salgın başladığından bu yana her gün güvercinleri besliyorum. Gördüğünüz gibi cadde bomboş. Kanatlı dostlarımızı unutmayalım. Sokaktaki kedi, köpekler için mama bırakabiliyorlar, bunu kuşlar için de uygulayabilirler. Belediye caddeye kuşlar için yem makinası koyabilir. Bu zor dönemlerde kuşları da unutmuyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
güvercinler koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Edirne Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:19
Sabah
06:01
Öğle
13:16
İkindi
17:08
Akşam
20:21
Yatsı
21:55

Edirne Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Giray Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Akar Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Hudut karakolundaki Mehmetçiğin iftarı

Hudut karakolundaki Mehmetçiğin iftarı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Edirne'de piknik yapan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

Edirne'de piknik yapan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.