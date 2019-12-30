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  4. Kandıra hindisi fiyatları nedir? Kandıra hindisi yılbaşında sofraları süsleyecek

Kandıra hindisi fiyatları nedir? Kandıra hindisi yılbaşında sofraları süsleyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen, lezzetiyle ünlü Kandıra hindisi yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor. Kandıra hindisinin fiyatları ve yetiştirilmesi hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

Fabrika yemi kullanmadan, meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği, kuru yonca ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşı dolayısıyla İstanbul'un lüks restoranlarına, 5 yıldızlı otellere ve büyük marketlere satılıyor.

KANDIRA HİNDİSİNİN FİYATI

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Kandıra hindisinin fiyatı, büyüklüğüne göre 150 ile 300 lira arasında değişiyor. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandıra hindisinin köylerde vatandaşlarca yetiştirildiğini ancak geçmiş yıllara göre üretiminde düşüş yaşandığını söyledi.

Organik yetiştirilen hindinin, lezzetiyle Kandıra'ya hem ekonomik hem de kültürel olarak ayrı değer kattığını ifade eden Turan, son yıllarda ilçedeki gençlerin kente gitmesiyle birçok çiftliğin kapandığını ve hindinin eskiye oranla azaldığını belirtti.

'ORGANİK HİNDİCİLİKLE ALAKALI TEŞVİK DESTEĞİMİZ OLACAK'

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Kandıra'da hindi yetiştiriciliğinin devam ettiğini ancak talepleri karşılamakta yetersiz kalındığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Hindi üretimini yeniden canlandırmak ve eski günlerine döndürmek için çalışmalarımız var. Gıda Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde, oraya organik ürün tedarik edilecek, hindi üzerine işletmeler olacak. Onlara da organik hindicilikle alakalı teşvik anlamında, eski ekonomik değerini taşıması için desteğimiz olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ziraat odası, tarım müdürlüğüyle beraber inşallah bir çalışmamız olacak ama ilk başlardaki seviyeye ulaşmak zaman alacaktır. Kandıra adı geçtiğinde yoğurdu, doğası ve turizmiyle beraber hindiyi de tekrar gündeme taşımak istiyoruz."

LEZZETLİ HİNDİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

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Yaklaşık 30 yıldır ilçede aşçılık yapan Muzaffer Bayraktar ise meşhur Kandıra hindisinin doğal ortamda yetişmesi nedeniyle çok lezzetli olduğunu belirtti.

Kandıra hindisinin 20 kilograma kadar çıkabildiğini ancak lezzeti açısından en idealinin 9-12 kilogram olduğunu ifade eden Bayraktar, eti yumuşak olduğundan dişi hindinin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

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Bayraktar, lezzetli hindi pişirmenin püf noktalarını şöyle anlattı:

"Öncelikle hindimizi ocakta tütsüleyip yıkadıktan sonra tencerede 2-2,5 saat kadar haşlıyoruz. Hindi 2 yaşında olursa bu 3-4 saat sürer ama bizim hindilerimiz sezonluktur, hepsi 1 yaşındadır. Daha sonra içli pilav hazırlıyoruz. 10 kişilik için 1 kilogram pirinç yeterlidir. Önce kuş üzümü, çam fıstığı ve fıstık içini, tereyağı ve zeytinyağıyla kavuruyoruz. Haşlanan hindinin 1,5 litre kadar suyunu ilave ediyoruz. Hindinin doğranmış ciğerini ve taşlığını içine katıyoruz. Karabiber ve yenibahar ekliyoruz. Bir süre kaynadıktan sonra pirinci ilave ediyoruz, yeteri kadar tuz atıyoruz. Normal pilav gibi pişirdikten sonra, 15-20 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Pilavı, haşlanmış hindinin içine dolduruyoruz. Hindi fırında kızarırken, pilavın kurumaması için pirincin olduğu bölgeyi folyoyla kapatıyoruz. Daha sonra salça, yoğurt, zeytinyağı ve tuz karışımı sosumuzu ince tabaka halinde sürerek, hindimizi fırına veriyoruz. 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika sonra hindimiz kızarmış olarak servise hazır oluyor.

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