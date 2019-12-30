Kandıra hindisi fiyatları nedir? Kandıra hindisi yılbaşında sofraları süsleyecek

Fabrika yemi kullanmadan, meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği, kuru yonca ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşı dolayısıyla İstanbul'un lüks restoranlarına, 5 yıldızlı otellere ve büyük marketlere satılıyor.

KANDIRA HİNDİSİNİN FİYATI

Kandıra hindisinin fiyatı, büyüklüğüne göre 150 ile 300 lira arasında değişiyor. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandıra hindisinin köylerde vatandaşlarca yetiştirildiğini ancak geçmiş yıllara göre üretiminde düşüş yaşandığını söyledi.

Organik yetiştirilen hindinin, lezzetiyle Kandıra'ya hem ekonomik hem de kültürel olarak ayrı değer kattığını ifade eden Turan, son yıllarda ilçedeki gençlerin kente gitmesiyle birçok çiftliğin kapandığını ve hindinin eskiye oranla azaldığını belirtti.

'ORGANİK HİNDİCİLİKLE ALAKALI TEŞVİK DESTEĞİMİZ OLACAK'

Kandıra'da hindi yetiştiriciliğinin devam ettiğini ancak talepleri karşılamakta yetersiz kalındığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Hindi üretimini yeniden canlandırmak ve eski günlerine döndürmek için çalışmalarımız var. Gıda Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde, oraya organik ürün tedarik edilecek, hindi üzerine işletmeler olacak. Onlara da organik hindicilikle alakalı teşvik anlamında, eski ekonomik değerini taşıması için desteğimiz olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ziraat odası, tarım müdürlüğüyle beraber inşallah bir çalışmamız olacak ama ilk başlardaki seviyeye ulaşmak zaman alacaktır. Kandıra adı geçtiğinde yoğurdu, doğası ve turizmiyle beraber hindiyi de tekrar gündeme taşımak istiyoruz."