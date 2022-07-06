Kandıra sahilleri bayram tatilcilerini bekliyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Yılın sıcak günlerine rastlayan Kurban Bayramı'nda tatilini sahil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin ilgi gösterdiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde rezervasyonlar yüzde 90'lara yaklaştı.

İlçede bulunan mavi bayraklı Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Bağırganlı ve Seyrek plajları ile karadan araçla ulaşılamayan koyları Kurban Bayramı'nda gelecek ziyaretçileri bekliyor.

Konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu Kerpe, Kefken ve Cebeci'deki işletmelerde bayram öncesi konaklama rezervasyonları yüzde 100'lere yaklaştı.

Tatil için ilçeye gelenler Cenevizlilerden kalma kale surları ve su sarnıçlarına ev sahipliği yapan Kefken Adası'nın yanı sıra Pembe Kayalar ve Kartal Kayalıkları gibi doğal güzellikleri de görme fırsatı bulacak.

- "Rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaştı"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı ve pansiyon işletmecisi Murat Güneş, AA muhabirine, ilçede son iki haftadır tüm işletmelerin açık ve bayrama hazır olduklarını söyledi.

Fiyatların güneye göre daha uygun olması ve İstanbul'a yakınlığının Kandıra'yı cazip hale getirdiğini belirten Güneş, oda-kahvaltı şeklinde hizmet veren otellerin fiyatının kişi başı günlük 400 liradan başladığını, 3-4 kişilik dairelerin günlüğünün de 400-450 liradan başlayıp 1000 liraya kadar çıktığını kaydetti.

Güneş, bayram tatili için konaklama talebinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bayramda 4-5 günlük rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaştı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya bölgesinden ciddi talep var." dedi.

- "Denize girilebilecek çok sayıda yer var"

Kandıra'da denize girilebilecek çok sayıda nokta olduğunu dile getiren Güneş, "Bunlardan 7'si mavi bayraklı. Mavi bayraklı plajların otopark sorunu yok. Market ve restoran gibi işletmeler plajlara çok yakın." diye konuştu.

Güneş, plajların tamamının kum zemine sahip olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Bağırganlı, Cebeci'de 200 metreyi bulan kum derinliği var. Bunların dışında kayalıklardan denize girilebilecek Yeşil Koy, Pembe Kayalar, Sardala Koyu gibi farklı alternatifler de var. Ayrıca Kandıra'da plajların ve koyların tamamı ücretsiz. Sadece eğer ziyaretçiler kendileri getirmediyse cüzi bir ücret karşılığında şezlong ve şemsiye kiralayabiliyorlar."

- "Ziyaretçiler Kefken Adası'nda denize girebilir"

Batı Karadeniz'de bulunmanın nimetlerinden yararlandıklarına işaret eden Güneş, "Ormanın bittiği yerde kumsal başlıyor, denize giriyoruz. Bu da hem sıcaktan etkilenmeyip hem de insanların rahatça denize girmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Güneş, ziyaretçilerin plajlarda denize girmek dışında doğal güzellikleri gezebileceklerine dikkati çekerek, "Kefken ve Kerpe'den kalkan tur tekneleriyle Karadeniz'in iskana elverişli tek adası olan Kefken Adası'na ulaşabilirler. Adada Cenevizlilerden kalma kale kalıntıları ve 40'a yakın su sarnıcı var. Hem doğal güzelliğinden faydalanıp hem de denize girebilirler. Ayrıca, mavi turla karadan araçla gidilemeyecek bakir koyları da görebilirler." şeklinde konuştu.

Bayramda ziyaretçilere rezervasyonlu gelmelerini ve en az 2-3 gün konaklamayı düşünmelerini tavsiye eden Güneş, "Doğa ve denizi tam anlamıyla yaşamak isteyenler için en iyi yer Kandıra." değerlendirmesinde bulundu.

