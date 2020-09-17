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Kandıralı aile prefabrik evine kavuştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi bir ailenin bahçeli ev hayali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ekonomik durumu kötü olan ailelere sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğü projeler ile yardım elini uzatıyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi bir ailenin bahçeli ev hayali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ekonomik durumu kötü olan ailelere sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğü projeler ile yardım elini uzatıyor. Bu hizmetlerin başında prefabrik ev hizmeti geliyor. Bu kapsamda evleri oturulamayacak durumda olan ve sosyal durumları evlerinin tadilatına yetmeyen Kandıralı aileye yardım elini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzattı. Sosyal durumları evlerinin tadilatına yetmeyen ailelere yapılan yardım kapsamında Kandıra ilçesinden başvuru yapan aileye, Büyükşehir Belediyesi tarafından prefabrik ev yapıldı. Yeni evlerine kavuşan aile, Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

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