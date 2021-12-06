YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı

Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı

06.12.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal ortamda yılbaşına özel yetiştirilen meşhur Kandıra hindisinin, 7-8 kilo olanları temizlenmiş ve bütün halde 250 liradan satışa sunuluyor - Hindi yetiştiricisi Uğur Efe: - "Bu sezon satışlar erken başladı. Her yıl 10 Aralık gibi başlardı. Sanırım ayın 20-25'ine kadar elimizde hindi kalmayacak"

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal ortamda geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

Doğal otlanma özellikleriyle lezzet ve aroma bakımından diğerlerinden ayrılan Kandıra hindisi, yılbaşı ziyafetlerinin aranan lezzetleri arasında bulunuyor.

İlçenin verimli bahçe ve meralarında mısır, buğday ve kekikle doğal beslenen hindiler, yeni yılı evlerinde karşılamayı planlayan vatandaşlardan rağbet görüyor.

Nisan ayında yumurtadan çıkan ve bir aylık bakımın ardından açık araziye salınan hindiler, aralıkta kuru yolumla kesimi yapıldıktan sonra kargoyla müşterilere gönderiliyor.

- "Hindiler doğada börtü böcekle besleniyor"

Kırsal Gebeli Mahallesi'nde yaşayan hindi yetiştiricisi Uğur Efe, AA muhabirine, ailesinin babaannesi öncülüğünde 50 yıldır hindi yetiştiriciliği yaptığını, son 10 yıldır işi kendisinin sürdürdüğünü söyledi.

Hindi yetiştiriciliğinin meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Efe, nisanda 10 gram olarak yumurtadan çıkan hindilerin aralık ayına kadar 11-12 kilograma kadar ulaştığını kaydetti.

Efe, hindileri doğal ürünlerle beslemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Hindiler, doğal ortamı çok seviyorlar. İlk bir ay sıcak ortamda bakıyoruz, ondan sonra araziye çıkarıyoruz." dedi.

Hindilerin çoğunlukla bahçe ve meralarda börtü böcek yiyerek beslendiğini dile getiren Efe, takviye olarak da buğday, arpa ve mısır verdiklerini aktardı.

- "Siparişler bu yıl erken başladı"

Yetiştirildiği ortam itibarıyla Kandıra hindisinin lezzetiyle öne çıktığına dikkati çeken Efe, "Şu an bizde 300-350 civarı hindi var. Bu sezon satışlar erken başladı. Her yıl 10 Aralık gibi başlardı, bu yıl biraz erken başladı. Sanırım ayın 20-25'ine kadar elimizde hindi kalmayacak." diye konuştu.

Efe, uzun yıllardır bu işle uğraştıkları için büyük ve sadık müşteri portföyüne sahip olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kandıra hindisi ünlü olduğu için buraya geldiklerinde bizi buluyorlar. Hindi verdiğimiz oteller, restoranlar da var. İstanbul, Ankara, İzmir ve civar illerden sipariş alıyoruz. Genelde temizlenmiş istiyorlar ama canlı isteyenler de oluyor, onlara da veriyoruz. Uzak şehirlerden isteyenler beni arıyorlar. Yolup temizliyoruz, güzelce paketledikten sonra kargoyla gönderiyoruz. Yine yakın illerdeki müşterilerimiz bir gün önceden arıyorlar. Aynı gün hazırlıyorum, ertesi gün gelip alıyorlar. Bu sene fiyatlar biraz arttı ama fırsatçılık yapmadık, çok aşırı bir artışa gitmedik. Bu yıl 7-8 kiloluk hindiler 250 liradan, 11-12 kilo olanlar 400 liradan satılıyor."

- "Yılbaşında hindi yemek isteyenler geç kalmasınlar"

Henüz 6 aylık olduğu için hindilerin oldukça lezzetli olduğunu anlatan Efe, "Ama dişi hindi daha lezzetlidir. Canlı şekilde alacak olanlar hayvanın ibiğinin kırmızı ve tüylerinin parlak olmasına, dinç görünmesine dikkat etmeli." tavsiyesinde bulundu.

Efe, vatandaşların yılbaşında pişirecekleri hindileri şimdiden alıp dondurucuda bekletebileceklerini dile getirerek, "Yılbaşında hindi yemek isteyenler, bu lezzeti bilenler geç kalmasınlar." dedi.

85 yaşındaki babaanne Halise Efe ise hindi işini yıllardan beri yaptıklarını belirterek, bakımlarına elinden geldiğince yardım ettiğini söyledi.

Hindiler küçükken bakımının biraz zor olduğunu ama büyüyünce kendilerini idare ettiklerini anlatan Efe, yapacak başka işi olmadığından gün içerisinde hindileri sevip onlarla ilgilendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adımŞeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldiKocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:56
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Aydın Eczanesi
Izmit
Deva Eczanesi
Izmit
Sungu Eczanesi
Izmit
Yeni Eczanesi
Izmit
Körfez Eczanesi
Korfez
Basıskele Eczanesi
Basiskele
Güzeltepe Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.