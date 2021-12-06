Kandıralı hindi üreticisinin yılbaşı mesaisi erken başladı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğal ortamda geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşı öncesi yoğun talep görüyor.

Doğal otlanma özellikleriyle lezzet ve aroma bakımından diğerlerinden ayrılan Kandıra hindisi, yılbaşı ziyafetlerinin aranan lezzetleri arasında bulunuyor.

İlçenin verimli bahçe ve meralarında mısır, buğday ve kekikle doğal beslenen hindiler, yeni yılı evlerinde karşılamayı planlayan vatandaşlardan rağbet görüyor.

Nisan ayında yumurtadan çıkan ve bir aylık bakımın ardından açık araziye salınan hindiler, aralıkta kuru yolumla kesimi yapıldıktan sonra kargoyla müşterilere gönderiliyor.

- "Hindiler doğada börtü böcekle besleniyor"

Kırsal Gebeli Mahallesi'nde yaşayan hindi yetiştiricisi Uğur Efe, AA muhabirine, ailesinin babaannesi öncülüğünde 50 yıldır hindi yetiştiriciliği yaptığını, son 10 yıldır işi kendisinin sürdürdüğünü söyledi.

Hindi yetiştiriciliğinin meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Efe, nisanda 10 gram olarak yumurtadan çıkan hindilerin aralık ayına kadar 11-12 kilograma kadar ulaştığını kaydetti.

Efe, hindileri doğal ürünlerle beslemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Hindiler, doğal ortamı çok seviyorlar. İlk bir ay sıcak ortamda bakıyoruz, ondan sonra araziye çıkarıyoruz." dedi.

Hindilerin çoğunlukla bahçe ve meralarda börtü böcek yiyerek beslendiğini dile getiren Efe, takviye olarak da buğday, arpa ve mısır verdiklerini aktardı.

- "Siparişler bu yıl erken başladı"

Yetiştirildiği ortam itibarıyla Kandıra hindisinin lezzetiyle öne çıktığına dikkati çeken Efe, "Şu an bizde 300-350 civarı hindi var. Bu sezon satışlar erken başladı. Her yıl 10 Aralık gibi başlardı, bu yıl biraz erken başladı. Sanırım ayın 20-25'ine kadar elimizde hindi kalmayacak." diye konuştu.

Efe, uzun yıllardır bu işle uğraştıkları için büyük ve sadık müşteri portföyüne sahip olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kandıra hindisi ünlü olduğu için buraya geldiklerinde bizi buluyorlar. Hindi verdiğimiz oteller, restoranlar da var. İstanbul, Ankara, İzmir ve civar illerden sipariş alıyoruz. Genelde temizlenmiş istiyorlar ama canlı isteyenler de oluyor, onlara da veriyoruz. Uzak şehirlerden isteyenler beni arıyorlar. Yolup temizliyoruz, güzelce paketledikten sonra kargoyla gönderiyoruz. Yine yakın illerdeki müşterilerimiz bir gün önceden arıyorlar. Aynı gün hazırlıyorum, ertesi gün gelip alıyorlar. Bu sene fiyatlar biraz arttı ama fırsatçılık yapmadık, çok aşırı bir artışa gitmedik. Bu yıl 7-8 kiloluk hindiler 250 liradan, 11-12 kilo olanlar 400 liradan satılıyor."

- "Yılbaşında hindi yemek isteyenler geç kalmasınlar"

Henüz 6 aylık olduğu için hindilerin oldukça lezzetli olduğunu anlatan Efe, "Ama dişi hindi daha lezzetlidir. Canlı şekilde alacak olanlar hayvanın ibiğinin kırmızı ve tüylerinin parlak olmasına, dinç görünmesine dikkat etmeli." tavsiyesinde bulundu.

Efe, vatandaşların yılbaşında pişirecekleri hindileri şimdiden alıp dondurucuda bekletebileceklerini dile getirerek, "Yılbaşında hindi yemek isteyenler, bu lezzeti bilenler geç kalmasınlar." dedi.

85 yaşındaki babaanne Halise Efe ise hindi işini yıllardan beri yaptıklarını belirterek, bakımlarına elinden geldiğince yardım ettiğini söyledi.

Hindiler küçükken bakımının biraz zor olduğunu ama büyüyünce kendilerini idare ettiklerini anlatan Efe, yapacak başka işi olmadığından gün içerisinde hindileri sevip onlarla ilgilendiğini kaydetti.

