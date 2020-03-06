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Kani Beko işçi kütüphanesinin konuğu oldu

ANKARA HABERLERİ  | 06.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılan kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphanenin son konuğu CHP İzmir Milletvekili Kani Beko oldu.Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane ilgi görüyor.

Kani Beko işçi kütüphanesinin konuğu oldu

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılan kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphanenin son konuğu CHP İzmir Milletvekili Kani Beko oldu.
Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane ilgi görüyor. Bağışlarla birlikte kitap sayısı 30 bini bulan kütüphanenin ziyaretçileri de her geçen gün artıyor. Temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphanenin en son konuğu eski DİSK Genel Başkanı, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko oldu. Ziyaretinde kütüphane ile ilgili bilgi alan Beko, Türkiye’ye örnek bir çalışma haline gelen kütüphanenin yapımında emeği geçen tüm Çankaya Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. İzmir’de de benzer bir çalışma yapmak istediklerini kaydeden Beko, ziyaretinin ardından kütüphaneye "DİSK Tarihi: Kuruluş, Direniş, Varoluş" kitabını bağışladı.
Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, 2016 yılında çöp konteynerinin yanına poşet içinde bırakılan eski kitapları alarak şantiyede biriktirmeye başladı. Temizlenip dezenfekte edilen kitaplarla Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’ne ait 50 yıllık binada kütüphane kuruldu. 700 kitapla kurulan kütüphanede aradan geçen sürede kitap sayısı arttı ve 30 bine ulaştı. Ansiklopedilerden tarih kitaplarına, romanlardan kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede kitapların bulunduğu kütüphaneden temizlik işçileri ve yakınlarının yanı sıra, kreş öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar gelen birçok ziyaretçi yararlanıyor. Ziyaretçiler, kitapları kütüphanede okuyabildiği gibi ödünç olarak da alabiliyor. Ayrıca işçilerin kütüphanesinden Türkiye’nin dört bir yanında okullara, cezaevlerine kitap gönderiliyor. Kütüphanede çocuklar için oluşturulan çocuk kitapları bölümünde satranç gibi oyunlar da bulunuyor.
Herkese açık olan kütüphaneye dileyenler Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi, İmrahor Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 51 Çankaya/Ankara adresine kitap bağışında bulunabiliyor ya da 0 312 496 16 13 numaralı telefonla kütüphaneye ulaşabiliyor.

Kani Beko işçi kütüphanesinin konuğu oldu

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Yenimahalle
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