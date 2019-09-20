YEMEK

Kanı temizleyen hünnap şifa deposu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

İhtiva ettiği C vitaminiyle vucüt direncini attırarak soğuk algınlığına iyi gelen hünnap, pazar tezgâhlarında yerini aldı. Hünnap meyvesi yenilebildiği gibi aynı zamanda hünnap reçeli, hünnap sirkesi de yapılabiliyor. Şimdi hünnabın tam da zamanı olduğu şu günlerde sizler için hünnap faydalarından bahsedeceğiz.

Kanı temizleyen hünnap şifa deposu

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen şifalı meyve hünnabın hasadına başlandı. Bursa'da Tuzpazarı'nda satışa sunulan hünnabın kilosu 20 liradan satılırken, aşılı olanı ise 10 liradan satılıyor.

HÜNNAP NEDİR? HÜNNABIN FAYDALARI NELERDİR?

Hünnap meyvesi, Güney Asya'nın doğusuna özgü bir yiyecektir. Bu yuvarlak meyveler, büyük çiçekleri olan çalılarda veya ağaçlarda yetişir. Olgunlaştıkça rengi koyu kırmızıya döner.

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Soğuk algınlığına iyi geldiği, öksürüğü kestiği bilinen şifalı meyve, kanı temizleyip, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı yaşamak ve şifa bulmak isteyenlerin tercih ettiği hünnap vatandaşlar tarafından pek bilinmese de, kıymetini bilenler tarafından kullanılıyor.

Tezgahta iki haftadır hünnap sattıklarını ifade eden pazarcılar, "Birçok hastalığa iyi gelen bu meyve bilenler tarafından tercih ediliyor. Özellikle doktorlar bu meyveden alıyor. Aşılı olanının kilosunu 10 liradan, aşısız olanını ise 20 liradan satmaktayız" dedi.

HÜNNAP KAÇ KALORİ?
Porsiyon Miktarı: 100 g
Kalori (kcal) 79
Toplam yağ 0,2 g
Kolesterol 0 mg
Sodyum 3 mg
Potasyum 250 mg
Karbonhidrat 20 g
Protein 1,2 g

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