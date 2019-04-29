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Kanıtlandı! Kanserli hücrelerin...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

Doğanın bizlere armağan ettiği en önemli kaynaklardan biri olan kudret narının sağlığımıza olan etkileri bilimsel olarak da kanıtlandı. İşte diyabet hastalarından kanserle mücadele edenelere kadar yardım edebilen mucize kudret narının muazzam etkileri!

Kanıtlandı! Kanserli hücrelerin...

Araştırmalar gösteriyor ki kudret narı, diyabetten tutun da kanserle mücadeleye kadar birçok hastalığın tedavisinde ve hastalık öncesinde kullanılıyor. (Araştırmanın PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz)

Türkiye’de kudret narı dediğimiz, ama dünyada karela, goya, acı kavun veya Afrika hıyarı olarak da bilinen bu bitki sıcak iklimlerde yetişiyor. İnce bir gövdesi olan ve yüksekliği 1/2 metreyi bulan kudret narının temmuz ve ağustos aylarında sarı çiçekleri açar. 12/20 cm arası uzunluğa sahip meyvesinin turuncu renk geçişleri olan pütürlü bir yapısı bulunmaktadır.

Kudret narı, tohumlarından elde edilir. Sulama işlemini sıklıkla yapmaya gerek yoktur. Ülkemizde sıklıkla cilt ve mide rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.

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Diyabet hastaları için de son derece önemli bir meyvedir. Şeker hastalığının giderilmesi için kullanılan ilaçların yanı sıra, şifalı kürü uygulamak gerekir. Düzenli olarak kullanılan kür sonucunda, şeker hastalığının ilerlemesinin durduğu saptanmıştır. Bu meyvenin diğer sentetik şeker ilaçlarının neden olduğu yan etkileri içermemesi de ayrı bir husus.

Birçok rahatsızlığa çare olduğu gibi, kudret narının cilde faydaları da var. Egzama, sedef ve ve diğer cilt hastalıkları için tam bir şifa kaynağı! Bu gibi rahatsızlıklarda merhem niyetine kullanabilirsiniz. Cilt hastalıklarının yanı sıra, yaraları iyileştirmede de oldukça etkili.

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Antibiyotik etkisiyle de kansere karşı koruyucu bir gıdadır. Özellikle de meme kanserine karşı! Hücreleri yenileyen kudret narı, vücudun direncini artırarak soğuk algınlığı ve gribi önler.

Kudret naru macunu nasıl hazırlanır?

İki adet olgunlaşmış kudret narını ezin. Yarım kavanoz bal ile karıştırın ve cam kavanoza koyup ağzını güzelce kapatın. Bu karışımı sabahları aç karnına 1 yemek kaşığı için. Az öncede belirttiğimiz gibi, kudret narı kürü 40 gün uygulanmalı.

Önemli bir nokta ise; kudret narının çekirdekleri zehirli olabileceği için, bu kürü yapmadan önce meyveyi çekirdeklerinden ayırın.

Kudret narı kullanımını ballı kürden ziyade zeytinyağlı olarak da yapabilirsiniz. Yine 2 adet olgunlaşmış, çekirdeği çıkarılmış kudret narlarını küçük küçük doğrayın ve cam kavanoz içerisinde zeytinyağında bekletin. Bu karışımı sabah-akşam olmak üzere aç karnına 1 yemek kaşığı tüketin.


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