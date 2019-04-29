Kanıtlandı! Kanserli hücrelerin...

Araştırmalar gösteriyor ki kudret narı, diyabetten tutun da kanserle mücadeleye kadar birçok hastalığın tedavisinde ve hastalık öncesinde kullanılıyor. (Araştırmanın PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz)

Türkiye’de kudret narı dediğimiz, ama dünyada karela, goya, acı kavun veya Afrika hıyarı olarak da bilinen bu bitki sıcak iklimlerde yetişiyor. İnce bir gövdesi olan ve yüksekliği 1/2 metreyi bulan kudret narının temmuz ve ağustos aylarında sarı çiçekleri açar. 12/20 cm arası uzunluğa sahip meyvesinin turuncu renk geçişleri olan pütürlü bir yapısı bulunmaktadır.

Kudret narı, tohumlarından elde edilir. Sulama işlemini sıklıkla yapmaya gerek yoktur. Ülkemizde sıklıkla cilt ve mide rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.

Diyabet hastaları için de son derece önemli bir meyvedir. Şeker hastalığının giderilmesi için kullanılan ilaçların yanı sıra, şifalı kürü uygulamak gerekir. Düzenli olarak kullanılan kür sonucunda, şeker hastalığının ilerlemesinin durduğu saptanmıştır. Bu meyvenin diğer sentetik şeker ilaçlarının neden olduğu yan etkileri içermemesi de ayrı bir husus.