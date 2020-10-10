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Kanlı ‘kız isteme’ kavgasına 3 tutuklama

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ‘kız isteme’ meselesi yüzünden 4 kişinin yaralandığı kavga sonrasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ekim’de 75.

Eskişehir’de ‘kız isteme’ meselesi yüzünden 4 kişinin yaralandığı kavga sonrasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Ekim’de 75. Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi’nde iki grup arasında "kız isteme" meselesi yüzünden çıkan kavga sonrasında 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına getirilen şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada Ramazan N, Ceylani N, Bedri N. tutuklandı. Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerle ateş edilmesi sonucu Bahadır A, Cihat A. ve Mert K. ile o sırada yoldan geçen Ozan G. yaralanmıştı.

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