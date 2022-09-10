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Kano: Durgunsu Olimpik Umutlar Şampiyonası

10.09.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sporcular Taha Erkam Usta ve Muhammed Emin Sulak, gümüş madalya kazandı

Milli sporcular Taha Erkam Usta ve Muhammed Emin Sulak, Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bratislava'da devam eden organizasyonda K2 500 metre kategorisinde yarışan milli sporcular Taha Erkam Usta ve Muhammed Emin Sulak ikinci oldular.

Şampiyonada C1 500 metre finalinde Resul Aydın 7'nci, K1 500 metre finalinde yarışan Hilal Şimşek ise 8'inci oldu.

Türkiye'nin 17 yaş gurubunda 6 erkek, 6 kadın sporcuyla mücadele ettiği şampiyonada yarın 200 metre eleme ve final müsabakaları yapılacak.

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