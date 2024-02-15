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  4. Kansas City'deki Super Bowl şampiyonluk kutlaması kana bulandı! Amerikan Başkanı Joe Biden açıklama yaptı

Kansas City'deki Super Bowl şampiyonluk kutlaması kana bulandı! Amerikan Başkanı Joe Biden açıklama yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 14:56 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında kalabalığa ateş açıldı. Silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 21 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bu konuyla ilgili Amerikan Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

Kansas City'deki Super Bowl şampiyonluk kutlaması kana bulandı! Amerikan Başkanı Joe Biden açıklama yaptı

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve en az 21 kişi yaralandı.

OTOMATİK SİLAHLA SALDIRI

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Yetkililer, saldırıda bulunan kişinin bu eylemi otomatik silahla gerçekleştirdiğini açıkladı. Kansas'taki Union İstasyonu dışında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğü ve aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin yaralandığı öğrenildi.

JOE BIDEN: "BUGÜNKÜ OLAYLAR BİZİ HAREKETE GEÇİRMELİ"

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ABD Başkanı Joe Biden, "Super Bowl Amerika'daki en birleştirici etkinliktir. Bugün Kansas City'de bu sevincin trajediye dönüşmesi Amerikalıların ruhunu derinden yaralıyor. Bugünkü olaylar bizi harekete geçirmeli, şok etmeli, utandırmalı ve harekete geçmemizi sağlamalı." ifadelerini kullandı.

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