Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş

İstanbul’da özel bir üniversitede Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak’ın tasarlayıcısı ve yürütücüsü olduğu “Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi” klinik çalışması kanser hastaları için yeni bir umut ışığı oldu.

Halihazırda kötü seyirli beyin kanseri türleri olan Glioblastoma Multiforme ve Anaplastik Astrositim türlerinde klasik tedavi yöntemleri olan kemoterapi ve bazı moleküler tedaviler uygulanırken Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve ekibinin geliştirdiği Gliomir tedavisi için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Geliştirilen tedavi yöntemiyle; hastanın damarlarından alınacak olan ayrıştırılmış savunma hücreleri olan “natural killer” laboratuvar ortamında hastadan ameliyatla alınan tümör hücreleri ile karşılaştırılarak eğitilecek ve savunma hücrelerine bu sayede bağışıklık kazandırılacak. Tedavi sürecinde daha sonra bağışıklık kazanan bu hücreler yeniden hastanın vücuduna verilecek. Normal şartlar da insan vücudunda da bu hücreler karşılaşmakta ancak tümör hücreleri bu savunma hücrelerinden kaçabilme özelliğine sahip olduğu için savunma hücreleri tümör hücrelerini yok edememekte.