Kanser hastalarının umudu propolis

Dünyada bilinen en güçlü antioksidanlar arasında yer alan propolis, doğanın mucizelerindendir ve sağlığa yararları saymakla bitmez. Birçok hastalığı önlediği bilinen propolis, arıların tamamen doğal bir ürünüdür.
Propolis nedir?
Propolis, yapışkan, reçinemsi bir maddedir. Bal arıları, değişik bitkilerden toplayarak kovanlarına getirirler. Arılar kovanı dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan korumak için üzerini propolisle kaplarlar. Propolis genellikle kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplanır.
Propolis kovanda hangi görevi görüyorsa, doğru işlendiği takdirde, insan vücudunda da aynı etkileri gösterir. Virüs ve bakterileri yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Propolis düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı olur. Buna bağlı olarak antibiyotik kullanımını da azaltır.
80 kat güçlü
Propolisin antioksidan etkisi nar suyu ile karşılaştırıldığında, nar suyundan tam 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Propolis hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Alerjen sınıfında bir ürün değildir. Bunun yanı sıra, propolisin solunum sistemi rahatsızlıklarında, ağızda çıkan yaralar, aftlar, uçuklarda, mide bağırsak rahatsızlıklarında kullanım alanının bulunduğu ve kansere karşı etkilerinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Ayrıca, propolisin vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısını arttırdığı da ortaya konulmuştur.
Propolis yani "arı tutkalı ya da arı reçinesi" sağlık açısından oldukça güçlü bir balsamdır. Hatta yapılan araştırmalar kanser karşıtı özellikleri olduğunu gösteriyor.
Birçok ülkede yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı sonuçlar, propolisin sağlık üzerindeki olumlu etkileri olduğunu kanıtlıyor.
Propolisin faydaları nelerdir?
Bağışıklık sistemini destekler.
Bağırsak parazitlerinin büyümesini ve barsak yüzeyine yapışmasını engeller.
Hastalık etkenlerine yönelik vücut direncinin yükseltilmesi amacıyla kullanılabilir.
Antioksidatif etki açısından propolis diğer arı ürünleri arasında en yüksek etkiye sahiptir.
Soğuk algınlığından korunmak amaçlı alınabilir.
Akne ve uçuk için haricen kullanılır.
Propolis kullanımı bademcik iltihabı, farenjit, larenjit için etkilidir.
Ağız ve boğaz mukozası sorunları için hem oral olarak hem de gargara biçiminde kullanılır.
Dişeti hastalıklarına karşı korucuyucu özelliktedir.
Bioflavonoidler bakımından zengindir.
Propolis ile ilgili yapılan araştırmalar, bu maddenin ülserler, iltihaplı hastalıklar ve yanıklar için olumlu etkileri olduğu sonucunu ortaya koymuştur.
Japon Kanser Araştırma kurulu tarafından 1991 düzenlenen toplantıda propolisin anti-kanser etkisiyle ilgili tebliğ sunulmuştur.
Amerikada yapılan bir araştırmada, propolisteki caffeic asit esterlerinin bağırsaktaki kanserli hücrelerin büyümesini inhibe edici özellikte olduğu görülmüştür.
Yaraların iyileşmesinde hücre yenileyici olarak etkilidir.
Mikroptan arındırıcı, bakteri üremesini durdurucu, iltihap giderici, mantarlara karşı etkili ve kas gevşetici etkileri vardır.
Jinekolojik problemlerde faydalıdır. Özellikle tekrarlı vulvovajinal mantar enfeksiyonlarında eş zamanlı bir tedaviden dolayı antibiyotik alamayan hastalar için propolis alternatif bir seçenek olabilir. Genital herpes vakalarında propolis merhem uygulamasının lezyonların iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmiştir.
Propolisin ağız gargarası olarak kullanılan solüsyonları cerrahi veya kemoterapi sonrası gelişen ağız içi yaralarının iyileşmesini hızlandırmakta ve ağızda pamukçuk oluşumunu engellemektedir. Propolis ayrıca diş fırçalarını dezenfekte etmek için de kullanılabilir.
Propolisin, soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair kanıtlar vardır.
Propolis nasıl kullanılmalıdır?
Propolis doğrudan cilde uygulanabileceği gibi, ağız bakım ürünlerinin bir bileşeni olarak veya sistemik hastalıklarda ağız yoluyla da kullanılabilir. Dikkatli kullanılmalıdır.
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