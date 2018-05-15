Kanser hastalarının umudu propolis

Dünyada bilinen en güçlü antioksidanlar arasında yer alan propolis, doğanın mucizelerindendir ve sağlığa yararları saymakla bitmez. Birçok hastalığı önlediği bilinen propolis, arıların tamamen doğal bir ürünüdür.

Propolis nedir?

Propolis, yapışkan, reçinemsi bir maddedir. Bal arıları, değişik bitkilerden toplayarak kovanlarına getirirler. Arılar kovanı dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan korumak için üzerini propolisle kaplarlar. Propolis genellikle kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplanır.

Propolis kovanda hangi görevi görüyorsa, doğru işlendiği takdirde, insan vücudunda da aynı etkileri gösterir. Virüs ve bakterileri yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Propolis düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı olur. Buna bağlı olarak antibiyotik kullanımını da azaltır.

80 kat güçlü

Propolisin antioksidan etkisi nar suyu ile karşılaştırıldığında, nar suyundan tam 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Propolis hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Alerjen sınıfında bir ürün değildir. Bunun yanı sıra, propolisin solunum sistemi rahatsızlıklarında, ağızda çıkan yaralar, aftlar, uçuklarda, mide bağırsak rahatsızlıklarında kullanım alanının bulunduğu ve kansere karşı etkilerinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Ayrıca, propolisin vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısını arttırdığı da ortaya konulmuştur.