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Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın’da

20.04.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser hastalığına dikkati çekmek için yola çıkan iki kadın, Aydın’da

Kanser hastalığına dikkati çekmek ve hastalara moral vermek için İzmir'in Bergama ilçesinden bisikletle yola çıkan Emine Aktürk ile Arzu Elibol, Aydın'da mola verdi.

Efeler ilçesine gelen Aktürk ile Elibol'u, Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu gönüllüleri Tuğba İnceözdemir ile Ece Armağan karşıladı.

Birlikte bir süre vakit geçiren kadınlar, Atatürk Kent Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Meme ve lenf kanserini atlatırken bisiklete binmenin kendisine katkısı olduğunu anlatan Aktürk, şunları söyledi:

"Bu turda, herhangi bir hobinin insana nasıl iyi geldiğini göstermek istedik. İnsanları motive edici, herhangi bir hobiye başlamaları konusunda önerinde bulunmak için böyle bir tura başladık. Aydın'ı çok sevdik, çok beğendik, şirin bir şehir. Bir sürü kadın bizimle iletişime geçti, karşılayıp, sohbet ettiler. Beklediğimizden daha uzun bir zaman geçirdik. Ayrılmak bile istemiyoruz aslında. Yolumuz çok uzun, gitmemiz gerekiyor."

Emekli bankacı Arzu Elibol ise çıktıkları turun kadınlara örnek olmasını istediklerini belirterek, "Biz küçük bir öncüyüz. Bu kadınlar tedavi gördü ve kaç yaşında dedirtip, diğer kadınları da ‘biz de yaparız diye’ özendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanser hastalığını atlatan Aktürk, hastalığa dikkati çekmek ve hastalara moral vermek için arkadaşı Arzu Elibol ile 18 Nisan'da Helenistik dönemin en önemli sağlık merkezi olan Bergama Asklepion Örenyeri'nden esinlenerek "Sağlığın Doğduğu Şehirden Güneşin Doğduğu Yere" ismini verdikleri tura çıkmıştı. Tur kapsamında iki kadın, bisikletle 3 ayda Iğdır'a ulaşmayı hedefliyor.

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