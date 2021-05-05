Kanser hastası kadın 9 saatlik cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu

DİYARBAKIR (AA) - Kanser hastası kadın, Diyarbakır'da 9 saat süren cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Mardin'de yaşayan 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Sultan Yarancı'nın 5 ay önce mide rahatsızlığı şikayeti ile gittiği hastanede yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Gün geçtikçe şikayetleri artan Yarancı ileri tetkik için ailesi tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan incelemede pankreas kanseri teşhisi konulan Yarancı'ya laparoskopik cerrahi uygulandı.

Yarancı, 5 ay sonra şikayetlerinden kurtularak sağlığına kavuştu.

- "Şimdi durumum iyi"

Sultan Yarancı, AA muhabirine Kürtçe, midesinde dayanılmaz ağrı hissettiğini, bunun üzerine Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

Pankreasında kitle tespit edildiğini ifade eden Yarancı, imkanı olmadığı için ameliyat için İstanbul ya da Ankara'ya gidemediğini belirtti.

"Doktorlar bu hastanede ameliyat edebileceklerini söylediler. Allah onlardan razı olsun. Başarılı ameliyat ettiler. 9 saat sürdü. Çok sıkıntı da çekmedim." diyen Yarancı, sağlığına kavuştuğunu ifade etti.