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  4. Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi

Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Fizyoterapist Çağıl Ertürk, kanser tedavisinin hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesini düşürdüğünü söyleyerek, “Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre masaj yetişkin kanser hastalarının ağrı algılarını yüzde 60’a varan oranda azaltabiliyor” dedi.

Kanser tedavilerindeki ağrılara karşı masaj terapisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, kanser hastaları arasında en yaygın ve zayıflatıcı belirtinin ağrı olduğunu vurgulayarak Oxford Üniversitesi'nin ‘masaj terapisinin ağrı üzerindeki etkisi’ konulu araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi.

“AĞRIYI VE KAYGIYI AZALTMADA YARARLI”

Masajın yetişkin kanser hastalarının ağrı algılarını yüzde 60’a varan oranda azaltabildiğini belirten Ertürk, “Fizyoterapist tarafından yapılan masajın ağrı ve kaygıyı azaltmada yararlı olduğu görülüyor” diye konuştu.

Kanser tedavisinden sonra uzun vadede yorgunluk, ağrı, nöropati, lenfödem, uyumakta zorluk, kilo kaybı, bilişsel işlev bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu ve hastalığın tekrarlaması korkusu gibi etkilerin ortaya çıkabileceğini aktaran Ertürk, “Kanser ve tedavisi streslidir ve kanser hastalarının ve ailelerinin yaşam kalitesini düşürür. Ağrı, kanser hastaları arasında en yaygın ve zayıflatıcı belirtisidir. Ağrılar, kanser tedavisi gören hastaların yüzde 50’sini ve ileri kanser deneyimi olanların yüzde 90’ını etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

“BULANTIYA DA ETKİLİ”

Meme kanseri hastalarının aldığı tedavilerden kaynaklanan bulantı ve şiddetli kusma yaşadığına dikkat çeken Ertürk, “Kontrolsüz bulantı ve kusma, sıvı elektrolit dengesizliği, dehidrasyon, anoreksi ve kilo kaybı gibi fiziksel rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca, bu semptomlar hastaların aktif sosyal yaşamlarına sahip olmalarını ve temel günlük aktiviteleri gerçekleştirmelerini de önleyebilir. Psikolojik refahı olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, bulantı, kusma hastanın tedaviye uyumunu etkileyen kritik bir faktördür” dedi.

BERGAMOT, ZENCEFİL ÖNERİLİYOR

Araştırmanın sonuçlarının dikkat çekici olduğunu söyleyen Ertürk, “Masaj terapisi, akupunktur, müzik terapisi ve ilerleyici kas gevşemesinin, bulantıya etkili olduğu gibi saptanmıştır. Buna ilaveten aromaterapi esansiyel yağları arasında, kanser hastalarında bulantıyı azaltmak için bergamot, İngiliz nanesi ve zencefilin solunması öneriliyor” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
kanser tedavisi ağrılara karşı masaj

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