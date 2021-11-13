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Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

13.11.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Kanser tedavisi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Ümit Özatak, memleketi Hakkari'de toprağa verildi.

Yeni Mahalle'deki Fatih Kışlası'nda düzenlenen törende Özatak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Özatak'ın öz geçmişi okundu. 27 Temmuz 2021'de "Yumuşak doku kanseri" teşhisi konulan ve sıhhi izne ayrılan Özatak'ın tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiği bildirildi.

Törende, Özatak için dua edildi ve helallik alındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ümit Özatak'ın cenazesi Gazi Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde defnedildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile komutanların Özatak'ın ailesini teselli ettiği törene, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Özatak'ın yakınları, asker ve vatandaşlar katıldı.

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