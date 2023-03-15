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Kanserden ölen eşinden kalan hatıraları için enkaz başında bekliyor

15.03.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde evi yıkılan Münevver Paç, geçen yıl kanser nedeniyle kaybettiği eşinden kalan hatıraları bulmak için enkaz başında bekliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İş makineleri bir yandan yıkılan evlerin molozlarını kamyonlara yüklerken diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Depremlerde evi yıkılan vatandaşlardan bazıları enkaz başında değerli eşyalarını ararken bazıları da yakınlarından kalan hatıraları bulmaya çalışıyor.

Depreme Akevler Mahallesi Rüstem Tümer Caddesi'nde Umut Apartmanı'ndaki evinde yakalanan bir kız çocuğu annesi Münevver Paç da ağır hasar aldığı için ekiplerce yıkılan evinin enkazı başında, geçen yıl kanserden kaybettiği eşinden kalan eşyaları bulmak için umutla bekliyor.

"APARTMANDAN 8 KOMŞUMUZU KAYBETTİK"

Münevver Paç, AA muhabirine, depremde ilk 3 katı çöken 9 katlı binanın 5. katından kızı ve yakınlarıyla kurtulduklarını söyledi.

Paç, Reyhanlı'dan kardeşlerinin bile kendilerini almaya 4 saatte geldiğini dile getirerek, "İtfaiye, belediye, herkes enkaz altındaydı. Herkeste bir can havli vardı. O gece mahşer günü gibiydi. Depremde yakınlarımı kaybetmedim ama apartmandan 8 komşumuzu kaybettik." ifadesini kullandı.

Depremin ardından Reyhanlı'ya annesinin yanına sığındığını anlatan Paç, şöyle konuştu:

"Şu an binamızın enkazı kaldırılıyor. Burada hatıralarımızı bulmak için bekliyoruz. Kızım ve rahmetli eşime ait eşyalar vardı, onları çıkarabilirsek ne mutlu bana. Pasaportlarımız, özel eşyalarımız, saati ve fotoğrafları vardı. Eşim kanser hastasıydı. 20 Şubat 2022'de vefat etti. Bir yıl yeni doldu. Çok zor bir acı. Rabbim kimseye yaşatmasın."

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