Kanserden yitirdiği oğlunun anısını, kanıyla can olduğu gençlerde yaşatıyor

Yalnız yaşayan, her şeye rağmen umudunu kaybetmeden hayata sımsıkı tutunan Yaman, 65 yaşına kadar düzenli bağışta bulunarak olabildiğince çok insana umut olmaya çalıştı.

Türkiye'de yaşayan herkesin ya da bir sevdiğinin gün gelip Türk Kızılay'a ihtiyacı olabileceğini belirten Yaman, insanların bu bilinçle daha duyarlı olmasını istedi.

Şartı tutan herkesi ömründe bir defa da olsa kan bağışında bulunmaya davet eden Yaman, "Rabbim muhtaç etmeden gidip bir ünite de olsa kan verin. O kapıya bir mahcup gitmek var, bir de 'bir iki defa kan vermiştik, bugün de bize lazım oldu' diye göğsünü kabartarak gitmek var." diye konuştu.

- "Kan verdiğim gençlerde kendi evladımı buluyorum"

Özellikle kan ihtiyacı olan gençlere karşı daha duyarlı olduğunu vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

“Oğlum Mehmet Hakan'ı, 2010 yılında, 21 yaşındayken lenf kanserinden kaybettim. Çok ağır geldi. Oğlumun acısı tazeyken bile eşe dosta kan lazım olduğunda geri çevirmedim. Onların evlatlarında, kendi kaybettiğim evladımı buldum. 'Amca beni de bir evladın say diyenler' oldu. Zaten evladımı kaybetmeden de kan veriyordum ama sonrasında hiç aksatmadan devam ettim. Gönül ister ki yılda 10 kere verelim ama 4 kere verebiliyoruz."