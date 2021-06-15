Kansere yakalanan genç antrenör futbolla hayata tutundu

Çeşitli kulüplerde futbol oynadığını belirten Demir, 3 yıldır da antrenörlük yaptığını kaydetti.

Demir, bir halı saha futbol maçında kaburgasına aldığı darbe sonrasında gittiği hastanede lenf kanseri olduğunu öğrendiğini anlattı.

Böyle bir durumla karşılaşmayı beklemediğini dile getiren Demir, "Tabii ki olumsuz yansımaları oldu bizde. Birkaç gün insan zor anlar yaşayabiliyor, zor hastalık ve son evre. Bu da daha olumsuz bir şey ama bununla yaşamayı öğrenmem gerektiğini düşündüm ve spora devam etmem gerektiği kanısına vardım." diye konuştu.

Demir, hastalık sürecinde spordan kopmadığını aktararak, "Hastalığım süresince sporla çok büyük moral ve motivasyon kazandım. Fiziki olarak hep iyiydim. Sporla kalarak, hareket ederek hem zihinsel hem de bedensel çok diri kaldım." ifadelerini kullandı.

- "Spor çok önemli bir çatı"

Sporun yanında arkadaşlarıyla hem yaşadıkları ilçede hem de yurt dışında yaptıkları insani yardımların da hastalığı yenmesinde katkısı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: