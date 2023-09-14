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Kansere yakalanıp sesini kaybetmişti! Arabeskin kraliçesi Tüdanya son haliyle şaşırttı! "Yaşlanmışsın görmeyeli"

14.09.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Tüdanya dönem dönem gündeme geliyor. En son gırtlak kanserine yakalanıp sesini kaybettiği haberleriyle konuşulan ünlü sanatçı yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça değiştiği görülen Tüdanya için 'Yaşlanmışsın görmeyeli' yorumları yapıldı.

Arabesk müziğin kraliçeleri arasında sayılan Tüdanya, uzun süre sonra ortaya çıktı. Seni Sevmeyen Ölsün ve Aldanma Mahsun Yüzüne şarkılarıyla hafızalarda silinmez bir yer edinen ünlü sanatçının son hali görenleri epey şaşırttı.

80'li yılların arabesk furyasında rüzgarlar estiren Tüdanya, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Tüdanya Senin Uğruna, Alacağım Var, Seni Sevmeyen Ölsün, Aldanma Mahsun Yüzüne, Canımdan Can İste, Yaşamam Artık ve Anla Benim Kıymetimi gibi şarkılarla gönüllerde taht kurmuştu.

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Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü sanatçının son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

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Oldukça değişen ve kilo alan Tüdanya'yı görenler 'Sen de yaşlanmışsın', 'Gençliğimdin Tüdanya', 'Yaşlanmışsın görmeyeli' gibi yorumlarda bulundu.

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SESİNİ KAYBETMİŞTİ

Şu sıralar 62 yaşında olan ünlü sanatçı, bir dönem gırtlak kanserine yakalandığı haberleriyle gündem olmuştu.

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Tüdanya'nın, yakalandığı hastalık nedeniyle sesini kaybettiği söylenmişti.

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Uzun süre tedavi gören usta isim daha sonra bazı programlara çıkmış ve tedavinin olumlu sonuçlandığını ve bir albüm hazırlığında olduğunu söylemişti.

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HALUK LEVENT YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

2021 yılında Haluk Levent'in Star TV'de yayınlanan Haluk Levent ile Yeniden isimli programına katılan Tüdanya, gırtlak kanserine yakalandığı için sesini kaybettiğini açıklamış ve Haluk Levent'ten de bu durum için çağrı gelmişti.

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Levent, Tüdanya'nın ev sorununu çözeceklerini, borçları da sanatçı dostlarıyla kendi aralarında para toplayarak halledeceklerini belirtmişti.

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Tüdanya kraliçe yaşında

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